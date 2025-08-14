イオンは8月26日、特定原材料8品目を使用していない「トップバリュ やさしごはん」シリーズから、「おこめとおからでつくったクッキータイプ」(プレーン･ココア)の2品を発売する。「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など約750店舗で取り扱う。〈特定原材料8品目不使用のクッキー〉イオンは、食物アレルギーを持つ人やその家族に、より手軽に食事を楽しんでほしいという思いから、2016年に特定原材料に配慮した「トッ