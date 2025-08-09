育ての親の立ち上げた事務所を離れ、彼女はどこへいくのか……。8月8日、タレントの松嶋尚美が、2007年から18年間在籍してきた芸能事務所「ステッカー」を退所したことが報じられた。「松嶋さんが求めた“新天地”は、王林さんや、Mr.シャチホコさんらが所属する『株式会社ボンド』です。業務提携ではありますがカメラマンの渡部陽一さんも在籍しています。関係者によれば、“心機一転”の意味もあり、環境を変えるために新たな