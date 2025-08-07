8月7日午前、新潟県長岡市内の自宅で母親に暴行し、けがをさせた疑いで高校生の息子が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む男子高校生(17)です。男子高校生は7日午前8時半ころ、長岡市内の自宅で40代の母親に対し、すねや腰などを数十回蹴る暴行を加え、右足のすねが腫れ上がるけがを負わせた疑いがもたれています。事件は母親から「子どもが暴力を振るっている」という連絡が別居中の家族のもとにあり、その