【レベル４氾濫危険警報】淀川水系寝屋川流域に発表 7:05時点
26日午前7時05分現在、淀川水系寝屋川流域に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されています。
淀川水系寝屋川流域は、氾濫に厳重な警戒が必要です。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市
「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。寝屋川の寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）では、26日07時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。寝屋川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
【警戒レベル４相当】桑才基準観測所（門真市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。古川の桑才基準観測所（門真市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。古川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
【警戒レベル２】昭明橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 第二寝屋川の昭明橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル２】萱振大橋基準観測所（八尾市）受け持ち区間 楠根川の萱振大橋基準観測所（八尾市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル４相当】住道基準観測所（大東市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。寝屋川の住道基準観測所（大東市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。寝屋川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
【警戒レベル３相当】恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、26日07時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。恩智川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
【警戒レベル２】剣橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 平野川の剣橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル２】太子橋基準観測所（八尾市）受け持ち区間 平野川の太子橋基準観測所（八尾市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル４相当】今里大橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。平野川分水路の今里大橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。平野川分水路では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 4.74m レベル4
・26日06:40（１０分後）水位 5.00m レベル4
・26日06:50（２０分後）水位 5.09m レベル4
・26日07:00（３０分後）水位 5.07m レベル4
・26日07:10（４０分後）水位 5.01m レベル4
・26日07:20（５０分後）水位 4.91m レベル4
・26日07:30（６０分後）水位 4.80m レベル4
・26日07:40（７０分後）水位 4.69m レベル3
・26日07:50（８０分後）水位 4.57m レベル3
・26日08:00（９０分後）水位 4.46m レベル3
・26日08:10（１００分後）水位 4.36m レベル2
・26日08:20（１１０分後）水位 4.29m レベル2
・26日08:30（１２０分後）水位 4.24m レベル2
・26日08:40（１３０分後）水位 4.19m レベル2
・26日08:50（１４０分後）水位 4.13m レベル2
・26日09:00（１５０分後）水位 4.08m レベル2
・26日09:10（１６０分後）水位 4.03m レベル2
・26日09:20（１７０分後）水位 3.98m レベル2
・26日09:30（１８０分後）水位 3.91m レベル2
・26日10:30（２４０分後）水位 3.48m -
・26日11:30（３００分後）水位 3.22m -
・26日12:30（３６０分後）水位 2.91m -
◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 3.60m レベル2
・26日06:40（１０分後）水位 3.68m レベル2
・26日06:50（２０分後）水位 3.82m レベル2
・26日07:00（３０分後）水位 3.87m レベル2
・26日07:10（４０分後）水位 3.88m レベル2
・26日07:20（５０分後）水位 3.86m レベル2
・26日07:30（６０分後）水位 3.84m レベル2
・26日07:40（７０分後）水位 3.81m レベル2
・26日07:50（８０分後）水位 3.79m レベル2
・26日08:00（９０分後）水位 3.76m レベル2
・26日08:10（１００分後）水位 3.74m レベル2
・26日08:20（１１０分後）水位 3.72m レベル2
・26日08:30（１２０分後）水位 3.71m レベル2
・26日08:40（１３０分後）水位 3.69m レベル2
・26日08:50（１４０分後）水位 3.68m レベル2
・26日09:00（１５０分後）水位 3.66m レベル2
・26日09:10（１６０分後）水位 3.64m レベル2
・26日09:20（１７０分後）水位 3.62m レベル2
・26日09:30（１８０分後）水位 3.60m レベル2
・26日10:30（２４０分後）水位 3.42m レベル2
・26日11:30（３００分後）水位 3.29m -
・26日12:30（３６０分後）水位 3.22m -
◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 3.56m レベル4
・26日06:40（１０分後）水位 3.50m レベル4
・26日06:50（２０分後）水位 3.50m レベル4
・26日07:00（３０分後）水位 3.50m レベル4
・26日07:10（４０分後）水位 3.54m レベル4
・26日07:20（５０分後）水位 3.53m レベル4
・26日07:30（６０分後）水位 3.55m レベル4
・26日07:40（７０分後）水位 3.57m レベル4
・26日07:50（８０分後）水位 3.59m レベル4
・26日08:00（９０分後）水位 3.59m レベル4
・26日08:10（１００分後）水位 3.60m レベル4
・26日08:20（１１０分後）水位 3.61m レベル4
・26日08:30（１２０分後）水位 3.62m レベル4
・26日08:40（１３０分後）水位 3.62m レベル4
・26日08:50（１４０分後）水位 3.63m レベル4
・26日09:00（１５０分後）水位 3.65m レベル4
・26日09:10（１６０分後）水位 3.66m レベル4
・26日09:20（１７０分後）水位 3.66m レベル4
・26日09:30（１８０分後）水位 3.67m レベル4
・26日10:30（２４０分後）水位 3.71m レベル4
・26日11:30（３００分後）水位 3.76m レベル4
・26日12:30（３６０分後）水位 3.79m レベル4
◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 2.75m -
・26日06:40（１０分後）水位 2.83m -
・26日06:50（２０分後）水位 2.89m -
・26日07:00（３０分後）水位 2.95m -
・26日07:10（４０分後）水位 3.01m -
・26日07:20（５０分後）水位 3.06m -
・26日07:30（６０分後）水位 3.12m -
・26日07:40（７０分後）水位 3.17m -
・26日07:50（８０分後）水位 3.22m レベル2
・26日08:00（９０分後）水位 3.27m レベル2
・26日08:10（１００分後）水位 3.33m レベル3
・26日08:20（１１０分後）水位 3.38m レベル3
・26日08:30（１２０分後）水位 3.43m レベル4
・26日08:40（１３０分後）水位 3.48m レベル4
・26日08:50（１４０分後）水位 3.53m レベル4
・26日09:00（１５０分後）水位 3.58m レベル4
・26日09:10（１６０分後）水位 3.64m レベル4
・26日09:20（１７０分後）水位 3.69m レベル4
・26日09:30（１８０分後）水位 3.74m レベル4
・26日10:30（２４０分後）水位 3.79m レベル4
・26日11:30（３００分後）水位 3.70m レベル4
・26日12:30（３６０分後）水位 3.48m レベル4
◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 3.87m レベル2
・26日06:40（１０分後）水位 4.00m レベル2
・26日06:50（２０分後）水位 4.06m レベル2
・26日07:00（３０分後）水位 4.05m レベル2
・26日07:10（４０分後）水位 4.04m レベル2
・26日07:20（５０分後）水位 4.03m レベル2
・26日07:30（６０分後）水位 4.00m レベル2
・26日07:40（７０分後）水位 3.97m レベル2
・26日07:50（８０分後）水位 3.94m レベル2
・26日08:00（９０分後）水位 3.92m レベル2
・26日08:10（１００分後）水位 3.89m レベル2
・26日08:20（１１０分後）水位 3.87m レベル2
・26日08:30（１２０分後）水位 3.84m レベル2
・26日08:40（１３０分後）水位 3.81m レベル2
・26日08:50（１４０分後）水位 3.79m レベル2
・26日09:00（１５０分後）水位 3.76m レベル2
・26日09:10（１６０分後）水位 3.74m レベル2
・26日09:20（１７０分後）水位 3.69m レベル2
・26日09:30（１８０分後）水位 3.65m レベル2
・26日10:30（２４０分後）水位 3.42m レベル2
・26日11:30（３００分後）水位 3.26m -
・26日12:30（３６０分後）水位 3.18m -
◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 5.04m レベル2
・26日06:40（１０分後）水位 5.27m レベル2
・26日06:50（２０分後）水位 5.39m レベル3
・26日07:00（３０分後）水位 5.45m レベル4
・26日07:10（４０分後）水位 5.41m レベル3
・26日07:20（５０分後）水位 5.36m レベル3
・26日07:30（６０分後）水位 5.28m レベル2
・26日07:40（７０分後）水位 5.20m レベル2
・26日07:50（８０分後）水位 5.12m レベル2
・26日08:00（９０分後）水位 5.05m レベル2
・26日08:10（１００分後）水位 4.98m レベル2
・26日08:20（１１０分後）水位 4.92m レベル2
・26日08:30（１２０分後）水位 4.87m レベル2
・26日08:40（１３０分後）水位 4.82m レベル2
・26日08:50（１４０分後）水位 4.77m レベル2
・26日09:00（１５０分後）水位 4.72m レベル2
・26日09:10（１６０分後）水位 4.68m レベル2
・26日09:20（１７０分後）水位 4.63m レベル2
・26日09:30（１８０分後）水位 4.57m レベル2
・26日10:30（２４０分後）水位 4.08m -
・26日11:30（３００分後）水位 3.72m -
・26日12:30（３６０分後）水位 3.40m -
◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 2.98m -
・26日06:40（１０分後）水位 3.04m レベル2
・26日06:50（２０分後）水位 3.06m レベル2
・26日07:00（３０分後）水位 3.07m レベル2
・26日07:10（４０分後）水位 3.05m レベル2
・26日07:20（５０分後）水位 3.04m レベル2
・26日07:30（６０分後）水位 3.02m レベル2
・26日07:40（７０分後）水位 3.00m レベル2
・26日07:50（８０分後）水位 2.99m -
・26日08:00（９０分後）水位 2.98m -
・26日08:10（１００分後）水位 2.97m -
・26日08:20（１１０分後）水位 2.96m -
・26日08:30（１２０分後）水位 2.95m -
・26日08:40（１３０分後）水位 2.94m -
・26日08:50（１４０分後）水位 2.93m -
・26日09:00（１５０分後）水位 2.92m -
・26日09:10（１６０分後）水位 2.90m -
・26日09:20（１７０分後）水位 2.89m -
・26日09:30（１８０分後）水位 2.87m -
・26日10:30（２４０分後）水位 2.75m -
・26日11:30（３００分後）水位 2.66m -
・26日12:30（３６０分後）水位 2.61m -
◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 7.03m -
・26日06:40（１０分後）水位 7.40m レベル4
・26日06:50（２０分後）水位 7.50m レベル4
・26日07:00（３０分後）水位 7.41m レベル4
・26日07:10（４０分後）水位 7.24m レベル3
・26日07:20（５０分後）水位 7.05m レベル2
・26日07:30（６０分後）水位 6.89m -
・26日07:40（７０分後）水位 6.75m -
・26日07:50（８０分後）水位 6.65m -
・26日08:00（９０分後）水位 6.58m -
・26日08:10（１００分後）水位 6.51m -
・26日08:20（１１０分後）水位 6.46m -
・26日08:30（１２０分後）水位 6.41m -
・26日08:40（１３０分後）水位 6.36m -
・26日08:50（１４０分後）水位 6.31m -
・26日09:00（１５０分後）水位 6.26m -
・26日09:10（１６０分後）水位 6.22m -
・26日09:20（１７０分後）水位 6.18m -
・26日09:30（１８０分後）水位 6.13m -
・26日10:30（２４０分後）水位 5.91m -
・26日11:30（３００分後）水位 5.72m -
・26日12:30（３６０分後）水位 5.64m -
◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 6.97m レベル2
・26日06:40（１０分後）水位 6.99m レベル2
・26日06:50（２０分後）水位 7.01m レベル2
・26日07:00（３０分後）水位 7.04m レベル2
・26日07:10（４０分後）水位 7.07m レベル2
・26日07:20（５０分後）水位 7.08m レベル2
・26日07:30（６０分後）水位 7.07m レベル2
・26日07:40（７０分後）水位 7.06m レベル2
・26日07:50（８０分後）水位 7.01m レベル2
・26日08:00（９０分後）水位 6.98m レベル2
・26日08:10（１００分後）水位 6.97m レベル2
・26日08:20（１１０分後）水位 6.97m レベル2
・26日08:30（１２０分後）水位 6.96m レベル2
・26日08:40（１３０分後）水位 6.96m レベル2
・26日08:50（１４０分後）水位 6.96m レベル2
・26日09:00（１５０分後）水位 6.73m -
・26日09:10（１６０分後）水位 6.41m -
・26日09:20（１７０分後）水位 6.25m -
・26日09:30（１８０分後）水位 6.14m -
・26日10:30（２４０分後）水位 5.83m -
・26日11:30（３００分後）水位 5.63m -
・26日12:30（３６０分後）水位 5.46m -
◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日06:30（ 現在 ）水位 9.94m レベル2
・26日06:40（１０分後）水位 10.29m レベル2
・26日06:50（２０分後）水位 10.34m レベル2
・26日07:00（３０分後）水位 10.22m レベル2
・26日07:10（４０分後）水位 10.01m レベル2
・26日07:20（５０分後）水位 9.78m レベル2
・26日07:30（６０分後）水位 9.56m -
・26日07:40（７０分後）水位 9.39m -
・26日07:50（８０分後）水位 9.26m -
・26日08:00（９０分後）水位 9.18m -
・26日08:10（１００分後）水位 9.13m -
・26日08:20（１１０分後）水位 9.08m -
・26日08:30（１２０分後）水位 9.04m -
・26日08:40（１３０分後）水位 8.99m -
・26日08:50（１４０分後）水位 8.95m -
・26日09:00（１５０分後）水位 8.91m -
・26日09:10（１６０分後）水位 8.86m -
・26日09:20（１７０分後）水位 8.81m -
・26日09:30（１８０分後）水位 8.75m -
・26日10:30（２４０分後）水位 8.37m -
・26日11:30（３００分後）水位 8.16m -
・26日12:30（３６０分後）水位 8.00m -
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日3時40分から26日6時40分までの流域平均雨量 80ミリ
・26日6時40分から26日9時40分までの流域平均雨量の見込み 14ミリ