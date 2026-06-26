アニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」が、TBS系28局、AT-Xにて7月9日より毎週木曜よる23時56分～放送開始となる。最速配信はABEMA、Netflixにて7月10日より毎週金曜0時30分～実施。

本作は、「月刊ビッグガンガン」にて地主氏によって連載されている同名マンガを原作とするアニメ。愛煙家でくたびれた中年男性の佐々木と、スーパーで働くにこやかな女性店員の山田（田山）さんの物語が描かれる。

オープニングテーマはずっと真夜中でいいのに。の「イチジク煙」に、エンディングテーマはimaseさん「NIGHT DANCER」に決定している。

「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」

・放送開始日：7月9日より毎週木曜よる23時56分～

・放送局：TBS系28局、AT-Xにて

・最速配信：ABEMA、Netflixにて7月10日より毎週金曜0時30分～

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社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。

彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員山田さんのにこやかな接客くらい。

仕事に疲れたある夜、癒しを求めてスーパーに向かうが、目当ての山田さんはおらず、今どき煙草を吸える場所もなし…。

意気消沈した佐々木に「ここなら吸える」と声をかけてきたのは、田山という女性だった――。

【場面カット】

(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会