2026年6月25日（木） MLB ジャイアンツ vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.6.25
会場：オラクル・パーク
結果：[ジャイアンツ] 2 - 1 [アスレチックス]
MLBの試合が25日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとアスレチックスが対戦した。
ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するアスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプで試合は開始した。
8回表、8番 マックス・マンシー 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 SF 0-1 ATH
9回裏、4番 ラファエル・ディバース 3球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 ATH、7番 ビクトル・ベリコト 2球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 2-1 ATH
試合は2対1でジャイアンツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はジャイアンツのエリック・ミラーで、ここまで1勝0敗2S。負け投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで3勝3敗2S。
ここまでジャイアンツは33勝46敗で18.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方アスレチックスは38勝42敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-25 13:26:27 更新