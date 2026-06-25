開催：2026.6.25

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 2 - 1 [アスレチックス]

MLBの試合が25日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとアスレチックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するアスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプで試合は開始した。

8回表、8番 マックス・マンシー 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 SF 0-1 ATH

9回裏、4番 ラファエル・ディバース 3球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 ATH、7番 ビクトル・ベリコト 2球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 2-1 ATH

試合は2対1でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのエリック・ミラーで、ここまで1勝0敗2S。負け投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで3勝3敗2S。

ここまでジャイアンツは33勝46敗で18.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方アスレチックスは38勝42敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:26:27 更新