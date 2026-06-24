　24日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は221枚だった。うちプットの出来高が203枚と、コールの18枚を上回った。プットの出来高トップは6万6000円の20枚（2785円）。コールの出来高トップは7万6000円の8枚（1540円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -87　　　63　　95000　
　　 2　　　　　　 153　　90000　
　　 6　　　　　　 400　　85000　
　　 1　　-710　　1050　　78500　
　　 8　　　　　　1540　　76000　
　　　　　　　　　　　　　74000　　6200 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　66000　　2785 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　63000　　2020 　　+580　　　11　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1540 　　+420　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1345 　　+370　　　14　
　　　　　　　　　　　　　59500　　1255 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　1240 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58750　　1145 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1130 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1095 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1065 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 995 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 985 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 975 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 925 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 900 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 850 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 780 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 765 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 650 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 565 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 545 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 535 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 525 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 510 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 500 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 485 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 480 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 460 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 450 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 450 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 420 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 340 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 260 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 262 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 183 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　60 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　　　　　 2　

株探ニュース