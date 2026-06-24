日経225オプション9月限（24日日中） 6万6000円プットが出来高最多20枚
24日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は221枚だった。うちプットの出来高が203枚と、コールの18枚を上回った。プットの出来高トップは6万6000円の20枚（2785円）。コールの出来高トップは7万6000円の8枚（1540円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -87 63 95000
2 153 90000
6 400 85000
1 -710 1050 78500
8 1540 76000
74000 6200 6
66000 2785 20
63000 2020 +580 11
61000 1540 +420 1
60000 1345 +370 14
59500 1255 2
59000 1240 5
58750 1145 2
58500 1130 6
58250 1095 7
58000 1065 2
57500 995 1
57250 985 6
57000 975 1
56750 925 2
56500 900 1
56000 850 6
55250 780 1
55000 765 1
53250 650 8
52250 565 7
52000 545 3
51750 535 9
51500 525 9
51250 510 5
51000 500 8
50750 485 2
50500 480 17
50250 460 2
50000 450 18
49750 450 2
49250 420 4
47250 340 1
45000 260 3
44750 262 1
41250 183 1
34000 60 6
20000 10 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -87 63 95000
2 153 90000
6 400 85000
1 -710 1050 78500
8 1540 76000
74000 6200 6
66000 2785 20
63000 2020 +580 11
61000 1540 +420 1
60000 1345 +370 14
59500 1255 2
59000 1240 5
58750 1145 2
58500 1130 6
58250 1095 7
58000 1065 2
57500 995 1
57250 985 6
57000 975 1
56750 925 2
56500 900 1
56000 850 6
55250 780 1
55000 765 1
53250 650 8
52250 565 7
52000 545 3
51750 535 9
51500 525 9
51250 510 5
51000 500 8
50750 485 2
50500 480 17
50250 460 2
50000 450 18
49750 450 2
49250 420 4
47250 340 1
45000 260 3
44750 262 1
41250 183 1
34000 60 6
20000 10 2
株探ニュース