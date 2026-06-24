24日前引けの日経平均株価は続落。前日比264.59円（-0.38％）安の6万9523.79円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は865、値下がりは634、変わらずは57。



日経平均マイナス寄与度は246.39円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が55.81円、信越化 <4063>が33.35円、フジクラ <5803>が27.15円、ディスコ <6146>が17.7円と並んだ。



プラス寄与度トップはイビデン <4062>で、日経平均を57.66円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が27.22円、ファストリ <9983>が25.74円、村田製 <6981>が13.68円、リクルート <6098>が13.07円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は空運で、以下、医薬品、海運、小売が続いた。値下がり上位には保険、石油・石炭、非鉄金属が並んだ。



株探ニュース