24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.0％増の4391億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.3％増の3181億円だった。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.55％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.37％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.21％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は6.49％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> は4.57％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> は3.68％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は3.64％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> は3.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が264円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1994億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は2080億5700万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が323億4400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が273億1700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が176億3600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が124億8100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が120億3700万円の売買代金となった。



株探ニュース