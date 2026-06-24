通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間7％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.39 6.41 7.18 6.58
1MO 7.71 6.17 7.06 6.53
3MO 8.20 6.05 7.26 6.80
6MO 8.53 6.06 7.56 7.07
9MO 8.64 6.16 7.75 7.22
1YR 8.77 6.48 8.01 7.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.16 8.57 7.50
1MO 7.11 8.23 7.29
3MO 7.68 8.40 7.35
6MO 8.18 8.76 7.40
9MO 8.44 8.97 7.42
1YR 8.65 9.20 7.55
東京時間10:42現在 参考値
ドル円は161円台での落ち着いた動きということもあり、7％台で落ち着いた動き。
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3MO 8.20 6.05 7.26 6.80
6MO 8.53 6.06 7.56 7.07
9MO 8.64 6.16 7.75 7.22
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.44 8.97 7.42
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東京時間10:42現在 参考値
ドル円は161円台での落ち着いた動きということもあり、7％台で落ち着いた動き。