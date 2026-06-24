　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.39　6.41　7.18　6.58
1MO　7.71　6.17　7.06　6.53
3MO　8.20　6.05　7.26　6.80
6MO　8.53　6.06　7.56　7.07
9MO　8.64　6.16　7.75　7.22
1YR　8.77　6.48　8.01　7.40

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.16　8.57　7.50
1MO　7.11　8.23　7.29
3MO　7.68　8.40　7.35
6MO　8.18　8.76　7.40
9MO　8.44　8.97　7.42
1YR　8.65　9.20　7.55
東京時間10:42現在　参考値

ドル円は161円台での落ち着いた動きということもあり、7％台で落ち着いた動き。