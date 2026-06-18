クロアチアのバトゥリナ（16番）が強烈なショットで同点弾を挙げた。(C)Getty Images

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　23歳MFが大舞台で鮮烈な一撃を叩き込んだ。

　FIFAランキング11位のクロアチア代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（L組）第１節で、同４位のイングランド代表とダラス・スタジアムで対戦した。

　クロアチアは12分、ハリー・ケインにPKを決められ、先制を許す。それでも36分、見事なカウンターから試合を振り出しに戻した。
 
　ボックス右へ侵入したペタル・スチッチが落とすと、ペナルティエリア手前右で反応したのはマルティン・バトゥリナ。23歳MFはダイレクトで右足を振り抜く。強烈なシュートは一直線にゴール左へ突き刺さり、イングランドGKジョーダン・ピックフォードも手の施しようのないゴラッソとなった。

　鮮烈な同点弾に、SNS上のファンも興奮。「同点きたあああああああ」「うますぎ。声出た」「やっぱり強い」「やばいわ」「ゴラッソだった」「インサイドでよくあんなに強くて速いシュート打てるな」「ゴールまでの流れめちゃくちゃ美しい」「レベル高い」など、技術の高さや崩しの美しさを称賛するコメントが上がった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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