「うますぎ。声出た」23歳MFがイングランド撃ち抜く衝撃弾！ クロアチア同点ゴラッソにファン熱狂「やっぱり強い」「ゴールまでの流れが美しい」【W杯】
23歳MFが大舞台で鮮烈な一撃を叩き込んだ。
FIFAランキング11位のクロアチア代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（L組）第１節で、同４位のイングランド代表とダラス・スタジアムで対戦した。
クロアチアは12分、ハリー・ケインにPKを決められ、先制を許す。それでも36分、見事なカウンターから試合を振り出しに戻した。
ボックス右へ侵入したペタル・スチッチが落とすと、ペナルティエリア手前右で反応したのはマルティン・バトゥリナ。23歳MFはダイレクトで右足を振り抜く。強烈なシュートは一直線にゴール左へ突き刺さり、イングランドGKジョーダン・ピックフォードも手の施しようのないゴラッソとなった。
鮮烈な同点弾に、SNS上のファンも興奮。「同点きたあああああああ」「うますぎ。声出た」「やっぱり強い」「やばいわ」「ゴラッソだった」「インサイドでよくあんなに強くて速いシュート打てるな」「ゴールまでの流れめちゃくちゃ美しい」「レベル高い」など、技術の高さや崩しの美しさを称賛するコメントが上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「やばいわ」イングランド相手に炸裂したバトゥリナのスーパーゴール！
FIFAランキング11位のクロアチア代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（L組）第１節で、同４位のイングランド代表とダラス・スタジアムで対戦した。
クロアチアは12分、ハリー・ケインにPKを決められ、先制を許す。それでも36分、見事なカウンターから試合を振り出しに戻した。
ボックス右へ侵入したペタル・スチッチが落とすと、ペナルティエリア手前右で反応したのはマルティン・バトゥリナ。23歳MFはダイレクトで右足を振り抜く。強烈なシュートは一直線にゴール左へ突き刺さり、イングランドGKジョーダン・ピックフォードも手の施しようのないゴラッソとなった。
鮮烈な同点弾に、SNS上のファンも興奮。「同点きたあああああああ」「うますぎ。声出た」「やっぱり強い」「やばいわ」「ゴラッソだった」「インサイドでよくあんなに強くて速いシュート打てるな」「ゴールまでの流れめちゃくちゃ美しい」「レベル高い」など、技術の高さや崩しの美しさを称賛するコメントが上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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