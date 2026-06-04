『BLUE SEED』『ラブひな』『アキハバラ電脳組』『スレイヤーズ』『セイバーマリオネットJ』などの名曲Anileap登場
キングレコードのレーベル「KING AMUSEMENT CREATIVE」(以下KAC)の公式YouTubeチャンネルにて24時間365日アニソンが楽しめるライブストリーム『Anileap アニリープ』に新しいアニソンが登場した。
【動画】懐かしい！伝説アニメの名曲ずっと流れる映像
スターチャイルド創立45年を記念し、コンピレーション・アルバム「スタまにシリーズ」収録楽曲の一部をAnileapにて毎週末限定（金曜日18時〜月曜日18時まで）のコラボジャック企画を6月5日18時から実施。
企画では、名作アニメ『BLUE SEED』『ラブひな』『アキハバラ電脳組』『スレイヤーズ』『万能文化猫娘』『それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』『セイバーマリオネットJ』のオープニングテーマやエンディングテーマをはじめとするキャラクターソングなど、計95曲のアニソンを新たにAnileapで配信。あの頃、夢中で聴いた名曲たちが、週末のAnileapに帰ってくる。
【『Anileap アニリープ』 スタチャ週末コラボジャックプレイリスト】
「アキハバラ電脳組」
1. 恋しましょ ねばりましょ／かかずゆみ
2. シンシア・愛する人／岡崎律子
3. 朱-AKA-／奥井雅美
4. LADY COMMANDERS／本多知恵子・玉川紗己子・かかずゆみ
5. 恋しましょ ねばりましょ（TSUGUMIX）／浅川悠
6. 誰よりもきっとしあわせになれるね／島涼香
7. Go for dream〜夢の扉をあけて〜／島涼香・浅川悠・吉住梢
8. ラストシーン／奥井雅美
9. HOT SPICE／奥井雅美
10. ほめて ほめて ほめて（VOCAL NEW RECORDING）／吉住梢
11. 恋しましょ ねばりましょ（T.H.S MIX）／島涼香・吉住梢・浅川悠
「BLUE SEED」
1. CARNIVAL BABEL 〜カルナバル・バベル〜 / TAKADA BAND
2. Touch and Go!! / 林原めぐみ
3. EXCEED ILLUSION / TAKADA BAND
4. 私だけの夢へ / 林原 めぐみ
5. BORDERLESS UNIVERSE / TAKADA BAND
6. 星を飛び越えて(紅葉＆桜バージョン) / 藤宮 紅葉・山咲 桜
7. HUsH-A-BYE LULLABY / TAKADA BAND
8. GO IT ALONE / 林原 めぐみ
9. Blame or Blade / 三石 琴乃
10. Cry for the moon / 玉川 紗己子
11. RISKY GAME / 井上 和彦
12. 夜はねむらない FOR THE LONELY CITY GIRL / TAKADA BAND
13. Eternal Truth / TAKADA BAND
14. 二人の夜明け / 大塚 明夫・折笠 愛
15. SECOND KISS / TAKADA BAND
「スレイヤーズ」
1. Get along／奥井雅美・林原めぐみ
2. 世界でいちばんのビクトリー／鈴木真仁
3. Going History／林原めぐみ
4. Give a reason／林原めぐみ
5. 邪魔はさせない／奥井雅美
6. We are…／緑川光
7. 乙女の祈り／林原めぐみ・鈴木真仁
8. naked mind／奥井雅美
9. Secret 〜誰かのメッセージ〜／石田彰
10. don't be discouraged／林原めぐみ
11. SO IN THE WORLD／松本保典
12. somewhere／桑島法子
「セイバーマリオネットJ」
1. Successful Mission／林原めぐみ
2. I'll be there／林原めぐみ
3. 咲かせるぜ! 度胸花／今井由香
4. 影になれ／折笠愛
5. 流れ星でいい／高乃麗・水谷優子・井上喜久子
6. 十六夜／林原めぐみ
7. 夢へのRunner／今井由香・堀内賢雄
8. 青春は終わらない／今井由香・堀内賢雄
9. hesitation／林原めぐみ
10. I'll be there（Ballade Version）／林原めぐみ
11. 守ってあげる／平松晶子
12. HEAT BREAK DOWN／白鳥由里
13. 風の詩を聞きながら／金牧麗
「それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ」
1. 宇宙のすべてを手に入れろ／高山みなみ
2. NEVER SAY,I LOVE YOU／林原めぐみ
3. 運命よりもそばにいて／宮村優子
4. 夢はパントマイム／新山志保
5. Shake it／奥井雅美
6. FLY TO MY "S"／高山みなみ
7. ラヴ・チャイムを鳴らすとき／宮村優子
8. そうだ、ぜったい。／奥井雅美
9. JUST MOMENT PLEASE!／林原めぐみ
10. 最終電車に乗せないで／新山志保
11. HEARTWARE GIRL-きみのこころ感じたら-／岩崎元是
12. 天使の休息／奥井雅美
13. ルルル／奥井雅美
14. Hello,my blue／高山みなみ
15. eternal promise／奥井雅美
「万能文化猫娘」
1. 春猫不思議月夜 -おしえてHappiness-／林原めぐみ
2. Touch me softly／林原めぐみ
3. 私にハッピーバースデイ／林原めぐみ
4. COMET rendez-vous／林原めぐみ
5. My dear／林原めぐみ
6. がんばって!／林原めぐみ
7. ROCKで行こう／島津冴子・林原めぐみ
8. 夢をかなえるために／久川綾・平松晶子
9. 誰も知らない未来を抱きしめて／林原めぐみ
10. わがままな薔薇／島津冴子
11. スペシャルメニューをあなたに／久川綾
12. Remake feeling／平松晶子
13. 心のプラネット／林原めぐみ
14. 夢 Hurry Up／林原めぐみ
15. はりきって Trying!／林原めぐみ
「ラブひな」
1. ラ・ムーンな気分で／野田順子
2. 月の如く／浅川悠
3. 笑顔の未来へ／堀江由衣
4. サクラサク／林原めぐみ
5. 君さえいれば／林原めぐみ
6. しのぶの当番日誌／倉田雅世
7. 約束／堀江由衣
8. Happy happy * rice shower／堀江由衣
9. HEARTは Wow Wow／高木礼子
10. なんてステキな／雪乃五月
11. ダメダメ!!／小林由美子
12. はじまりはここから／岡崎律子
13. 祝福／堀江由衣・倉田雅世・浅川悠・高木礼子・野田順子・雪乃五月・小林由美子
14. Friendship／堀江由衣・浅川悠・野田順子・雪乃五月・倉田雅世・高木礼子・小林由美子
【動画】懐かしい！伝説アニメの名曲ずっと流れる映像
スターチャイルド創立45年を記念し、コンピレーション・アルバム「スタまにシリーズ」収録楽曲の一部をAnileapにて毎週末限定（金曜日18時〜月曜日18時まで）のコラボジャック企画を6月5日18時から実施。
【『Anileap アニリープ』 スタチャ週末コラボジャックプレイリスト】
「アキハバラ電脳組」
1. 恋しましょ ねばりましょ／かかずゆみ
2. シンシア・愛する人／岡崎律子
3. 朱-AKA-／奥井雅美
4. LADY COMMANDERS／本多知恵子・玉川紗己子・かかずゆみ
5. 恋しましょ ねばりましょ（TSUGUMIX）／浅川悠
6. 誰よりもきっとしあわせになれるね／島涼香
7. Go for dream〜夢の扉をあけて〜／島涼香・浅川悠・吉住梢
8. ラストシーン／奥井雅美
9. HOT SPICE／奥井雅美
10. ほめて ほめて ほめて（VOCAL NEW RECORDING）／吉住梢
11. 恋しましょ ねばりましょ（T.H.S MIX）／島涼香・吉住梢・浅川悠
「BLUE SEED」
1. CARNIVAL BABEL 〜カルナバル・バベル〜 / TAKADA BAND
2. Touch and Go!! / 林原めぐみ
3. EXCEED ILLUSION / TAKADA BAND
4. 私だけの夢へ / 林原 めぐみ
5. BORDERLESS UNIVERSE / TAKADA BAND
6. 星を飛び越えて(紅葉＆桜バージョン) / 藤宮 紅葉・山咲 桜
7. HUsH-A-BYE LULLABY / TAKADA BAND
8. GO IT ALONE / 林原 めぐみ
9. Blame or Blade / 三石 琴乃
10. Cry for the moon / 玉川 紗己子
11. RISKY GAME / 井上 和彦
12. 夜はねむらない FOR THE LONELY CITY GIRL / TAKADA BAND
13. Eternal Truth / TAKADA BAND
14. 二人の夜明け / 大塚 明夫・折笠 愛
15. SECOND KISS / TAKADA BAND
「スレイヤーズ」
1. Get along／奥井雅美・林原めぐみ
2. 世界でいちばんのビクトリー／鈴木真仁
3. Going History／林原めぐみ
4. Give a reason／林原めぐみ
5. 邪魔はさせない／奥井雅美
6. We are…／緑川光
7. 乙女の祈り／林原めぐみ・鈴木真仁
8. naked mind／奥井雅美
9. Secret 〜誰かのメッセージ〜／石田彰
10. don't be discouraged／林原めぐみ
11. SO IN THE WORLD／松本保典
12. somewhere／桑島法子
「セイバーマリオネットJ」
1. Successful Mission／林原めぐみ
2. I'll be there／林原めぐみ
3. 咲かせるぜ! 度胸花／今井由香
4. 影になれ／折笠愛
5. 流れ星でいい／高乃麗・水谷優子・井上喜久子
6. 十六夜／林原めぐみ
7. 夢へのRunner／今井由香・堀内賢雄
8. 青春は終わらない／今井由香・堀内賢雄
9. hesitation／林原めぐみ
10. I'll be there（Ballade Version）／林原めぐみ
11. 守ってあげる／平松晶子
12. HEAT BREAK DOWN／白鳥由里
13. 風の詩を聞きながら／金牧麗
「それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ」
1. 宇宙のすべてを手に入れろ／高山みなみ
2. NEVER SAY,I LOVE YOU／林原めぐみ
3. 運命よりもそばにいて／宮村優子
4. 夢はパントマイム／新山志保
5. Shake it／奥井雅美
6. FLY TO MY "S"／高山みなみ
7. ラヴ・チャイムを鳴らすとき／宮村優子
8. そうだ、ぜったい。／奥井雅美
9. JUST MOMENT PLEASE!／林原めぐみ
10. 最終電車に乗せないで／新山志保
11. HEARTWARE GIRL-きみのこころ感じたら-／岩崎元是
12. 天使の休息／奥井雅美
13. ルルル／奥井雅美
14. Hello,my blue／高山みなみ
15. eternal promise／奥井雅美
「万能文化猫娘」
1. 春猫不思議月夜 -おしえてHappiness-／林原めぐみ
2. Touch me softly／林原めぐみ
3. 私にハッピーバースデイ／林原めぐみ
4. COMET rendez-vous／林原めぐみ
5. My dear／林原めぐみ
6. がんばって!／林原めぐみ
7. ROCKで行こう／島津冴子・林原めぐみ
8. 夢をかなえるために／久川綾・平松晶子
9. 誰も知らない未来を抱きしめて／林原めぐみ
10. わがままな薔薇／島津冴子
11. スペシャルメニューをあなたに／久川綾
12. Remake feeling／平松晶子
13. 心のプラネット／林原めぐみ
14. 夢 Hurry Up／林原めぐみ
15. はりきって Trying!／林原めぐみ
「ラブひな」
1. ラ・ムーンな気分で／野田順子
2. 月の如く／浅川悠
3. 笑顔の未来へ／堀江由衣
4. サクラサク／林原めぐみ
5. 君さえいれば／林原めぐみ
6. しのぶの当番日誌／倉田雅世
7. 約束／堀江由衣
8. Happy happy * rice shower／堀江由衣
9. HEARTは Wow Wow／高木礼子
10. なんてステキな／雪乃五月
11. ダメダメ!!／小林由美子
12. はじまりはここから／岡崎律子
13. 祝福／堀江由衣・倉田雅世・浅川悠・高木礼子・野田順子・雪乃五月・小林由美子
14. Friendship／堀江由衣・浅川悠・野田順子・雪乃五月・倉田雅世・高木礼子・小林由美子
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