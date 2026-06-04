ヒカル、現在の貯金額をぶっちゃけ→「日本に何人いるんですか!?」驚がく
YouTuberのヒカルが、4日までに公開された2組YouTuber・一生友子の動画に登場。貯金額をぶっちゃけた。
【動画】「日本に何人いるんですか!?」現在の貯金額をぶっちゃけたヒカル（16：22頃〜）
「【衝撃】ヒカルさんに過激すぎる質問をしたら大暴露大会すぎたWWW」と題した動画で、一生友子の2人がヒカルに対して「元カノ何人ですか？」といった質問を投げかけた。
そこで「いま貯金何円ですか？」という質問が。ヒカルは「完璧な額じゃないけど」と前置き「たぶん30億くらいあると思う、現金で。会社の。」とぶっちゃけた。「30億持ってる人って日本に何人いるんですか!?」と驚く2人に「いや言ってもおるで、30億。インフルエンサーでは少ないと思うけど社長で言ったらいっぱいおるで」と答えた。
「YouTuberだったら多分、同じぐらい持ってる可能性がある人はほんとヒカキンさんとかそういうレベルになってくると。本当に少ない」と語っていた。
【動画】「日本に何人いるんですか!?」現在の貯金額をぶっちゃけたヒカル（16：22頃〜）
「【衝撃】ヒカルさんに過激すぎる質問をしたら大暴露大会すぎたWWW」と題した動画で、一生友子の2人がヒカルに対して「元カノ何人ですか？」といった質問を投げかけた。
そこで「いま貯金何円ですか？」という質問が。ヒカルは「完璧な額じゃないけど」と前置き「たぶん30億くらいあると思う、現金で。会社の。」とぶっちゃけた。「30億持ってる人って日本に何人いるんですか!?」と驚く2人に「いや言ってもおるで、30億。インフルエンサーでは少ないと思うけど社長で言ったらいっぱいおるで」と答えた。
「YouTuberだったら多分、同じぐらい持ってる可能性がある人はほんとヒカキンさんとかそういうレベルになってくると。本当に少ない」と語っていた。