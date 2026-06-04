俳優の二宮和也（42）が3日、都内で「野村不動産ソリューションズ」新CM発表会に出席した。先月31日に嵐のグループ活動終了後、メンバーが報道陣の前に登場するのは初めて。

嵐は31日にラストツアーの最終公演を東京ドームで開催。約26年半の活動に華々しく終止符を打ってから中2日。二宮は台風6号が接近する“嵐”の中、同社の社員「に野村和也」に扮してスーツ姿で登壇。社長から辞令を交付され名刺交換も行った。

司会に「先月本当にお疲れさまでした」と水を向けられ、会場から拍手が送られると「ありがとうございます」と頭を下げた。デビューから誰も欠けることなく5人で走りきり「“最後の最後まで5人で締めたい”とずっと話していた。それが無事できて良かった」と晴れやかな表情。ライブの生配信は多くの人が視聴。「いろんな方に見て聴いていただいて大団円を迎えられた」としみじみ話した。

一夜明けた1日は休みで、買い物などをして過ごしたという。街で多くのねぎらいの言葉をかけられる中「買い物に行ったときに相葉（雅紀）くんに会いました。“お前がいるんかい”って」とメンバーと早速の遭遇をうれしそうに告白。「グループの活動はいったん終了となりましたけど、生活も含めて近くにいるんだと、ちょっとした安心感につながりました」と笑顔を見せた。イベント終了後の午後5時過ぎにはSNSで「今日楽屋にいたら櫻井翔が入ってきました」と投稿。強い絆を感じさせた。

俳優やMCなど幅広い活躍が期待される。「もちろん実績を伴わないといけないですけど、まずは動いて、より多くの人たちと挑戦していきたい。新しく始まっていることもあるので、しっかり形づけたい」と抱負。新章でも、果敢に新たな顔をどんどん見せていく。（糸賀 日向子）