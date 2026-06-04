お笑いコンビ「相席スタート」山添寛（40）が3日深夜に放送された中京テレビ「賞金先渡しクイズ SAVE MONEY」（前0・04）に出演。番組過去最短となる脱落を喫しただけでなく、その衝撃的な脱落の告知に憤慨する場面があった。

同番組は、あらかじめ渡された50万円を減らさずにクイズに正解していく「賞金先渡し」形式のバラエティ。山添は第1問の「東海道新幹線1両の座席は最大何席?」に対して、「75席」と回答して25万円を没収。さらに、タレントの重盛さと美が「100席」で見事ピタリ賞を獲得したため、山添の残り資金から10万円が横取りされるという踏んだり蹴ったりのスタートとなった。

その結果、第2問時点で山添は残り15万円と窮地に立たされた。そして「これまで発売されたiPhone全部で何種類?」という問題に「25」と回答。ほかの挑戦者たちが「47」「61」「79」と予想する中、自身の回答との乖離に「えぇー!?」とがく然。

MCの劇団ひとりが山添の回答について触れた瞬間、マイクが番組スタッフの「山添さん終わりだよな」という小声を拾ってしまった。これに山添が「“山添さん終わりだよな”って聞こえたぞ」と即座に反応した。

山添はスタッフたちを見渡した後、スタッフの言葉をひとりに伝えると「あぁ〜…うっかり言っちゃったみたい」と正解発表を待たずして脱落が確定したことを告げた。前代未聞の事態に山添は「違う違う。ダメですダメです。こんな知らせ方あります?いや…信じられへん!こんなお知らせないです」と取り乱すと、ひとりは「申し訳ない」と手を合わせて謝罪してスタジオを笑わせた。

そして、問題の正解は「52種類」で山添の回答との誤差は「27」で、番組史上最速での脱落となった。