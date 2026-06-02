やりすぎ感なくてイイかもーー！【40・50代】が挑戦しやすい「ネオウルフ」

トレンドのウルフカットに興味はあるけれど、個性的になりすぎるのが不安という人も多いはず。そんな大人女性にぴったりなのが、ナチュラルなフォルムで上品さを残した「ネオウルフ」。トップの丸みと襟足のくびれのメリハリは控えめながら、自然な立体感を生み出してくれるので、大人も挑戦しやすいスタイルです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、お手本にしたいネオウルフをご紹介。

トレンド感たっぷりな、ひし形シルエットのネオウルフ

トップをひし形に整えた、バランスの良いネオウルフです。耳元でふんわりと膨らみを作り、そこからグッとくびれさせています。襟足は軽やかに外ハネさせて、首まわりに動きをプラス。柔らかなグレージュカラーを合わせることで、品の良さとトレンド感を両立したスタイルに。

首元がすっきり映える、コンパクトウルフ

肩上の短めレングスが軽快な、品の良いネオウルフです。トップはナチュラルに内側へおさめ、ベースはくびれを作ってからほんのり外ハネに。コンパクトな見た目でありながら、全体にふんわりとした柔らかさが残ります。首元がすっきり見えるため、これからの季節にもオススメです。

抜け感漂う前下がりネオウルフ

顔まわりのラインが美しい、前下がりのネオウルフです。トップは根元を立ち上げ、毛束を意識しながら内側へワンカールさせています。ベースはかなり軽めに削ぎ、顔まわりへ向かって前下がりのラインを描くように外巻きに。耳元からあご先までがすっきりと見えるため、顔まわりに抜け感が生まれます。

ミディアムレングスの大人ネオウルフ

削ぎすぎず控えめにくびれさせた、絶妙なシルエットのミディアムネオウルフです。トップはナチュラルにおろし、ベースは肩下で外にワンカールさせています。サイドバングは後ろへ流しつつ、サイドを耳掛けすることで、顔まわりをすっきりと。作り込みすぎない自然なデザインが、大人のこなれ感を叶えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。