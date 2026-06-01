（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は1日、夏休み期間中の輸送需要増に対応し、7月1日から8月31日まで運行本数を増やすと発表した。週当たり22〜29本増発され、週間運行本数は1156〜1163本となる。



7月1日発車分の乗車券は、今月3日午前0時から発売される。それ以降の日程については、通常の事前販売同様、乗車日の29日前から予約が可能となる。



高鉄によれば、夏休み中の旅行や各種イベント・会合への参加需要に備え、平日夜間や金曜日の南北両方向、日曜日の南行きの列車を中心に運行本数を増やす。



期間中の増発分は計226本で、うち106本は南行き、120本は北行きとなっている。



（余暁涵／編集：荘麗玲）