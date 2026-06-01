2026年6月の誕生日占いです。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。今月のお金の動きを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

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占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年6月のお金の動きを探っていきましょう。

手元に残しておきたい気持ちが高まっていく

資産運用に意識が向く1カ月になるでしょう。

未来への備え、豊かな暮らしの実現のために、しっかり手元に残していきたい気持ちが高まっていきます。安定した暮らしを求める心理から、快適さを高めるアイテムの購入も盛んになりそう。最新の家電、インテリアなどをそろえるにもよい流れです。まとめ買いにも、ツキが。

誕生日別！ あなたの「基本キャラ」

【1、10、19、28日生まれ】
金に糸目はつけないタイプ。使う時は、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。

【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。

【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。

【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。

【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。

【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。

【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。

【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、成り行きに任せやすい。

【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。

2026年6月の金運

【1、10、19、28日生まれ】
＜記録を残す＞
衝動買いが増えそう。気分を上げたい、流れを変えたい、気持ちはよく分かりますが、ノリや勢いで買ったものは、手に入れた瞬間に買ったことを忘れそう。家計簿をつけて、管理を。ムダ遣いのサインをつかんで。

【2、11、20、29日生まれ】
＜見えないものを買う＞
モノよりも経験。今月はいろいろやってみるといいみたい。普段行けない場所に足を運んでみる、お試し感覚でセミナーを受けてみるなど、人としての幅を広げていきましょう。楽しいし、次につながるヒントをつかめます。

【3、12、21、30日生まれ】
＜予算を組む＞
事前の下調べがカギになりそう。だいたいの相場をチェックすることで、ムダのない買い物ができるでしょう。また、用途別に上限を決めていくのも、よい考え。現金払いを基本にし、おつりを貯めていくのもオススメです。

【4、13、22、31日生まれ】
＜マイルールを作る＞
ルーティンで、動きましょう。毎日食べる物、飲む物、日常で使う物などを厳選していくと、それ以外に目移りすることなく、上手にお金を回せるでしょう。毎日、同額を貯金に回すのも手。投資、保険は相談が決め手に。

【5、14、23日生まれ】
＜質にこだわる＞
満足度がカギになりそう。値段で選んで、それなりで終わらせるよりも、「あれは、高かった！」で語り草になるような特別な体験をするチャンスです。迷ったら、高い方を選ぶ、憧れを現実に変える、そんな1カ月に。

【6、15、24日生まれ】
＜アンテナを張る＞
あいみつを取るのが、今月のミッション。要は、あちこちの値段を見比べるということ。まったく同じ品なのに、安く買えそうです。「買うつもり」「行くつもり」など人に話すのもオススメ。意外な割引話が入ってきそう。

【7、16、25日生まれ】
＜自分ギフト＞
ハレとケを意識していくと、お金を上手にやりくりできるでしょう。普段は質素に削れるところは削っていく。でも、その分、スペシャルイベントを考えて、そこは惜しみなく使って。自分への贈り物をするのも今後の励みに。

【8、17、26日生まれ】
＜人のために使う＞
社交費がかさみそう。お祝いやお付き合いで、気付いたらお財布がカラかも？ でも、人生の種まきのつもりで、出すべきものは出して。楽しさ、うれしさ、喜びを人とシェアすることで、お金で買えない豊かさが実現します。

【9、18、27日生まれ】
＜そろえる＞
あなたの美学、波長に合う品が見つかりそう。セットで買う、シリーズを集めるなど、統一感を意識していくとよさそう。コーディネートもしやすく、出番が増えてすぐにモトが取れそう。大事な物はカード決済で。

文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)