【2026年6月の金運占い】章月綾乃があなたの“誕生日”で占う「今月の金運」
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年6月のお金の動きを探っていきましょう。
未来への備え、豊かな暮らしの実現のために、しっかり手元に残していきたい気持ちが高まっていきます。安定した暮らしを求める心理から、快適さを高めるアイテムの購入も盛んになりそう。最新の家電、インテリアなどをそろえるにもよい流れです。まとめ買いにも、ツキが。
金に糸目はつけないタイプ。使う時は、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、成り行きに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
＜記録を残す＞
衝動買いが増えそう。気分を上げたい、流れを変えたい、気持ちはよく分かりますが、ノリや勢いで買ったものは、手に入れた瞬間に買ったことを忘れそう。家計簿をつけて、管理を。ムダ遣いのサインをつかんで。
【2、11、20、29日生まれ】
＜見えないものを買う＞
モノよりも経験。今月はいろいろやってみるといいみたい。普段行けない場所に足を運んでみる、お試し感覚でセミナーを受けてみるなど、人としての幅を広げていきましょう。楽しいし、次につながるヒントをつかめます。
【3、12、21、30日生まれ】
＜予算を組む＞
事前の下調べがカギになりそう。だいたいの相場をチェックすることで、ムダのない買い物ができるでしょう。また、用途別に上限を決めていくのも、よい考え。現金払いを基本にし、おつりを貯めていくのもオススメです。
【4、13、22、31日生まれ】
＜マイルールを作る＞
ルーティンで、動きましょう。毎日食べる物、飲む物、日常で使う物などを厳選していくと、それ以外に目移りすることなく、上手にお金を回せるでしょう。毎日、同額を貯金に回すのも手。投資、保険は相談が決め手に。
【5、14、23日生まれ】
＜質にこだわる＞
満足度がカギになりそう。値段で選んで、それなりで終わらせるよりも、「あれは、高かった！」で語り草になるような特別な体験をするチャンスです。迷ったら、高い方を選ぶ、憧れを現実に変える、そんな1カ月に。
【6、15、24日生まれ】
＜アンテナを張る＞
あいみつを取るのが、今月のミッション。要は、あちこちの値段を見比べるということ。まったく同じ品なのに、安く買えそうです。「買うつもり」「行くつもり」など人に話すのもオススメ。意外な割引話が入ってきそう。
【7、16、25日生まれ】
＜自分ギフト＞
ハレとケを意識していくと、お金を上手にやりくりできるでしょう。普段は質素に削れるところは削っていく。でも、その分、スペシャルイベントを考えて、そこは惜しみなく使って。自分への贈り物をするのも今後の励みに。
【8、17、26日生まれ】
＜人のために使う＞
社交費がかさみそう。お祝いやお付き合いで、気付いたらお財布がカラかも？ でも、人生の種まきのつもりで、出すべきものは出して。楽しさ、うれしさ、喜びを人とシェアすることで、お金で買えない豊かさが実現します。
【9、18、27日生まれ】
＜そろえる＞
あなたの美学、波長に合う品が見つかりそう。セットで買う、シリーズを集めるなど、統一感を意識していくとよさそう。コーディネートもしやすく、出番が増えてすぐにモトが取れそう。大事な物はカード決済で。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
手元に残しておきたい気持ちが高まっていく資産運用に意識が向く1カ月になるでしょう。
未来への備え、豊かな暮らしの実現のために、しっかり手元に残していきたい気持ちが高まっていきます。安定した暮らしを求める心理から、快適さを高めるアイテムの購入も盛んになりそう。最新の家電、インテリアなどをそろえるにもよい流れです。まとめ買いにも、ツキが。
誕生日別！ あなたの「基本キャラ」【1、10、19、28日生まれ】
金に糸目はつけないタイプ。使う時は、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、成り行きに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
2026年6月の金運【1、10、19、28日生まれ】
＜記録を残す＞
衝動買いが増えそう。気分を上げたい、流れを変えたい、気持ちはよく分かりますが、ノリや勢いで買ったものは、手に入れた瞬間に買ったことを忘れそう。家計簿をつけて、管理を。ムダ遣いのサインをつかんで。
【2、11、20、29日生まれ】
＜見えないものを買う＞
モノよりも経験。今月はいろいろやってみるといいみたい。普段行けない場所に足を運んでみる、お試し感覚でセミナーを受けてみるなど、人としての幅を広げていきましょう。楽しいし、次につながるヒントをつかめます。
【3、12、21、30日生まれ】
＜予算を組む＞
事前の下調べがカギになりそう。だいたいの相場をチェックすることで、ムダのない買い物ができるでしょう。また、用途別に上限を決めていくのも、よい考え。現金払いを基本にし、おつりを貯めていくのもオススメです。
【4、13、22、31日生まれ】
＜マイルールを作る＞
ルーティンで、動きましょう。毎日食べる物、飲む物、日常で使う物などを厳選していくと、それ以外に目移りすることなく、上手にお金を回せるでしょう。毎日、同額を貯金に回すのも手。投資、保険は相談が決め手に。
【5、14、23日生まれ】
＜質にこだわる＞
満足度がカギになりそう。値段で選んで、それなりで終わらせるよりも、「あれは、高かった！」で語り草になるような特別な体験をするチャンスです。迷ったら、高い方を選ぶ、憧れを現実に変える、そんな1カ月に。
【6、15、24日生まれ】
＜アンテナを張る＞
あいみつを取るのが、今月のミッション。要は、あちこちの値段を見比べるということ。まったく同じ品なのに、安く買えそうです。「買うつもり」「行くつもり」など人に話すのもオススメ。意外な割引話が入ってきそう。
【7、16、25日生まれ】
＜自分ギフト＞
ハレとケを意識していくと、お金を上手にやりくりできるでしょう。普段は質素に削れるところは削っていく。でも、その分、スペシャルイベントを考えて、そこは惜しみなく使って。自分への贈り物をするのも今後の励みに。
【8、17、26日生まれ】
＜人のために使う＞
社交費がかさみそう。お祝いやお付き合いで、気付いたらお財布がカラかも？ でも、人生の種まきのつもりで、出すべきものは出して。楽しさ、うれしさ、喜びを人とシェアすることで、お金で買えない豊かさが実現します。
【9、18、27日生まれ】
＜そろえる＞
あなたの美学、波長に合う品が見つかりそう。セットで買う、シリーズを集めるなど、統一感を意識していくとよさそう。コーディネートもしやすく、出番が増えてすぐにモトが取れそう。大事な物はカード決済で。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)