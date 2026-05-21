東広島市に初上陸、約70店舗が集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上が西条中央公園テニスコート側に集結ファイヤーパフォーマンスや子ども向け縁日コーナーなど、食以外のコンテンツも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上が西条中央公園テニスコート側に集結ファイヤーパフォーマンスや子ども向け縁日コーナーなど、食以外のコンテンツも充実

畜産肉から魚肉・果肉まであらゆる「肉」をテーマにした大型野外グルメイベントが、広島県東広島市に初上陸します。

Gi-FACTORYが主催する『全肉祭』は、和歌山・大阪・東京など全国各地で開催実績を持つ西日本最大級のグルメイベントです。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）日程：2026年5月30日（土）〜5月31日（日）時間：10:00〜21:00出店数：約70店舗入場：無料（飲食代別途）

『全肉祭』は、畜産肉料理をはじめ魚肉・果肉など「肉」と名のつくあらゆるジャンルをテーマに全国から出店を募集・選考する野外グルメイベントです。

大阪・和歌山・高知・三重・静岡・北海道などの各地の料理が一堂に集まり、総メニュー数は200アイテム以上にのぼります。

東広島市での開催は今回が第1回となります。

会場となる西条中央公園テニスコート側には約70店舗が出店し、2日間で食べきれない量のご当地グルメが揃います。

企業ブースによる無料体験やサンプリングコーナー、大好評のワイン試飲コーナーも設けられています。

200アイテム超えのグルメラインナップ





大阪・和歌山・高知・三重・静岡・北海道など、全国各地から集まった肉料理とご当地グルメが格子状に並ぶラインナップは、総メニュー数200アイテム以上を誇ります。

畜産肉にとどまらず、魚肉や果肉を使ったメニューも対象となっており、一般的な肉フェスとは一線を画す幅広いジャンルが揃います。

2日間かけても全品を制覇するのが難しいボリュームです。

夜を彩るファイヤーパフォーマンス





全肉祭トラックステージを背景に、4人の出演者が火を操るパフォーマンスを夜間に披露します。

観覧無料のステージ企画として生ライブも実施され、グルメだけでなくエンターテインメントとして楽しめるプログラムが組まれています。

子ども向けコーナーと社会貢献活動





会場内には大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいを含む縁日コーナーが設けられており、子ども連れのファミリーも一日楽しめる構成になっています。

また、会場での募金活動を通じて、開催地域の子ども食堂への寄付が行われます。

200アイテム以上のメニューが揃う『全肉祭』は、グルメ目当ての大人から縁日を楽しむ子どもまで、幅広い世代が対象のイベントです。

ワイン試飲やファイヤーパフォーマンスなど食以外の体験も無料で楽しめ、東広島市での第1回開催は2026年5月30日・31日の2日間、10:00〜21:00に西条中央公園テニスコート側で開催されます。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭への入場は有料ですか？

A. 入場は無料です。

ステージ観覧も無料で、費用が発生するのは飲食の購入時のみです。

Q. 全肉祭はどのような交通アクセスで行けますか？

A. 会場は広島県東広島市の西条中央公園テニスコート側です。

詳しいアクセス情報は主催者の公式Instagramアカウント（@zennikusai）に掲載されています。

Q. 雨天の場合、全肉祭は開催されますか？

A. 屋外開催のため、荒天時の対応については主催者から公式Instagramを通じて案内されます。

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