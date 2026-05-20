天気は下り坂に･･･7月並みの暑さになるところも、こまめな水分補給を【これからの天気(5月20日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆20日(水)これからの天気
天気は下り坂に向かうでしょう。いま晴れているところも次第に雲が増えて、夜は雨の降るところがありそうです。
降水確率は、午後6時～深夜0時にかけて上・中越で50%以上と高くなっています。
◆20日(水)の予想最高気温
最高気温は、24～29℃の予想です。昨日より2℃くらい低いでしょう。
それでもこの時期としては高く、7月並みの暑さになるところがありそうです。
引き続き、こまめな水分補給を心がけましょう。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆20日(水)これからの天気
天気は下り坂に向かうでしょう。いま晴れているところも次第に雲が増えて、夜は雨の降るところがありそうです。
降水確率は、午後6時～深夜0時にかけて上・中越で50%以上と高くなっています。
◆20日(水)の予想最高気温
最高気温は、24～29℃の予想です。昨日より2℃くらい低いでしょう。
それでもこの時期としては高く、7月並みの暑さになるところがありそうです。
引き続き、こまめな水分補給を心がけましょう。