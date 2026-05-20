これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆20日(水)これからの天気

天気は下り坂に向かうでしょう。いま晴れているところも次第に雲が増えて、夜は雨の降るところがありそうです。



降水確率は、午後6時～深夜0時にかけて上・中越で50%以上と高くなっています。



◆20日(水)の予想最高気温

最高気温は、24～29℃の予想です。昨日より2℃くらい低いでしょう。

それでもこの時期としては高く、7月並みの暑さになるところがありそうです。



引き続き、こまめな水分補給を心がけましょう。