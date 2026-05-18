オーディオテクニカは、ホワイトカラーを採用したダイナミックマイク「AT2040 CWH」とマイクスタンド「AT8703 WH」をそれぞれ直販サイト限定で5月22日より発売する。直販価格はAT2040 CWHが18,700円、AT8703 WHが4,400円。

5月29日23時59分まで、発売記念キャンペーンとしてAT2040 CWHを20％ OFF、AT8703 WHを10％ OFFで購入できるクーポンを製品ページに掲載。同期間で購入するとオリジナルクロスもプレゼントされる。

AT2040 CWHは、不要な雑音を抑えながら声をしっかり捉えるハイパーカーディオイド特性を採用し、手軽にスタジオクオリティの収音を実現するダイナミックマイク。ベースとなる「AT2040」の音質と性能はそのままに、白で統一した制作・配信空間を求めるクリエイターに向けた限定カラーの特別仕様。

マイク本体にはショックマウントとポップフィルターを内蔵し、さらに直販限定モデルならではの特典として、ホワイト仕様の外付けショックマウントを付属。「手に入れたその日から、安定した収音環境を整えられるセットアイテム」としている。

AT8703 WHは、「AT20」シリーズをはじめとした幅広いマイクに対応し、デスクトップでの配信・録音・オンライン通話など、日常的な収録環境をすぐに整えられる汎用マイクスタンド。省スペース設計のため、限られたデスクスペースでもマイク位置を安定して確保できる。