人気お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが5月10日にXを更新。5月16日に横浜・Kアリーナで開催を予定している単独ライブ「RE:IWAROMAN」について不手際があったことを謝罪するポストを行った。

「ライブではSS席が10万円、S席が3万円と高額であるものの完売するほどの人気ぶりでした。しかし、9日に両席の特典であった『リハーサル観覧パス』の中止が発表されました。代わりに開演前に令和ロマンが購入者の前に登場する時間が設けられると説明がなされたものの、変更の通知メールには“リセール”の案内もなされていたため、高額なチケットを購入したファンへの裏切りとして批判を集めてしまいました」（スポーツ紙記者）

くるまはポストで《この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！》と謝罪。《「リハ観覧中止」は僕が言い出しました！元々 特典は運営に丸投げしてしまっていて、こちらもあまり何するか想定せずに「リハ観覧」をつけてしまってました！》と経緯を説明している。

だが、X上ではさまざまな観点からツッコミの声が相次いでいる。

《想いは分かったからとりあえず文章もせめて誰かに相談してくれ》

《文章が幼稚すぎます》

《運営へのあてこすりがえぐい》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が指摘する。

「高比良さんとしては、自分の言葉で説明をしたかったのかもしれませんが、長文であることに加えて“!”マークを多用するなど、やや稚拙な印象です。今回のトラブルは《特典は運営に丸投げ》したことから始まったと説明がなされていましたが、受け手の反感を買ってしまったようです」

令和ロマンは『M-1グランプリ』（朝日放送制作・テレビ朝日系）で史上初の2連覇を成し遂げた。その直後となる2025年2月にくるまのオンラインカジノ関与が報じられ、活動自粛に至っている。

「活動復帰時期に注目が集まっていましたが、4月28日に高比良さんが所属する吉本興業と契約解除に至ったと明らかになります。今回の場当たり的な対応を見るに、契約解除の背景にも吉本とのコミュニケーション不足があったのではと思わざるを得ません」（同前）

オンカジ騒動からの信頼回復の途上、またもや炎上を招いたくるまであった。