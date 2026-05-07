8日放送「Mステ」Mrs. GREEN APPLE、“朝ドラ”主題歌披露 Snow Manは宮舘涼太主演ドラマ主題歌をパフォーマンス【アーティスト＆楽曲一覧】
【モデルプレス＝2026/05/07】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、5月8日よる9時より放送。Mrs. GREEN APPLE、大森元貴、Snow Man、＝LOVEらが出演する。
【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出
Mrs. GREEN APPLEはNHK連続テレビ小説の主題歌「風と町」を披露。楽曲について、「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」と若井滉斗。大森元貴も「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」と、藤澤涼架も「変わりゆく街や人と時代の流れの中でも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語っている。
また、大森はソロとして3度目のMステ出演、日本テレビ系『news zero』のテーマ曲「催し」をテレビ初披露。「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲。大森は「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と話し、「ミセスと共演！Mステ嬉しい！ミセス優しい！催し楽しい！」とメッセージを寄せた。
Snow Manは、宮舘涼太主演ドラマ、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を披露。「疾走感のあるサウンドや“守る”という歌詞、振り付けのハートマークに注目していただきたいです」と宮舘。向井康二は「舘様のドラマの主題歌なので、ドラマのポーズが入っていたり、Snow Manのロボットっぽいダンスにも注目してください」、深澤辰哉も「Snow Manらしさ全開のラブソング楽しんでください」と呼びかけている。
ほかにも、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ、＝LOVEは4月1日リリースのシングル収録の2曲を披露。Mステ17年ぶりの出演となる沖縄のロックバンドかりゆし58は代表曲「アンマー」を。THE RAMPAGEは、韓国累計動員4,000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリストの1人で、2026年1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのは、ちゃんみな主宰新レーベル 第1弾アーティストとして、Mステ初登場。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌「よくあるはなし」を披露。“結成約1周年”を迎える5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、デビュー曲の「CLASSIC WAVE」を披露する。（modelpress編集部）
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◆Mrs. GREEN APPLE、朝ドラ主題歌披露
Mrs. GREEN APPLEはNHK連続テレビ小説の主題歌「風と町」を披露。楽曲について、「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」と若井滉斗。大森元貴も「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」と、藤澤涼架も「変わりゆく街や人と時代の流れの中でも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語っている。
◆Snow Man、宮舘涼太主演ドラマ主題歌披露
Snow Manは、宮舘涼太主演ドラマ、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を披露。「疾走感のあるサウンドや“守る”という歌詞、振り付けのハートマークに注目していただきたいです」と宮舘。向井康二は「舘様のドラマの主題歌なので、ドラマのポーズが入っていたり、Snow Manのロボットっぽいダンスにも注目してください」、深澤辰哉も「Snow Manらしさ全開のラブソング楽しんでください」と呼びかけている。
ほかにも、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ、＝LOVEは4月1日リリースのシングル収録の2曲を披露。Mステ17年ぶりの出演となる沖縄のロックバンドかりゆし58は代表曲「アンマー」を。THE RAMPAGEは、韓国累計動員4,000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリストの1人で、2026年1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのは、ちゃんみな主宰新レーベル 第1弾アーティストとして、Mステ初登場。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌「よくあるはなし」を披露。“結成約1周年”を迎える5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、デビュー曲の「CLASSIC WAVE」を披露する。（modelpress編集部）
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