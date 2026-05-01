【Amazon GW スマイルSale】人気ブランドの通勤バッグが最大42%OFFに

2026年5月3日まで「Amazon GW スマイルSale」が開催中です。今回は、通勤や通学にも人気のバックパックをご紹介。THE NORTH FACEやグレゴリーといった定番ブランドから、コスパ抜群の多機能モデルまで幅広くラインナップされています。連休明けの日常をより快適にする、頼りになる相棒をこの機会に見つけてみませんか？

スーツにもフィットする、スリムでスタイリッシュなバックパック

強風でも外れない、縦横2本のベルトが付いたリュックカバー

クラシックなティアドロップ型。Colemanのバックパック 25L容量

豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」15L容量

水に強いタフな防水素材を使用したColemanのバックパック 35L容量

Amazonでベストセラー1位（※1）。雨の日も安心の撥水素材を採用したリュック

※1：2026年5月1日15時現在

USB充電ポートとイヤホン穴を装備した、大容量のバックパック

収納が豊富なバックパック。THE NORTH FACEの「ヴォルト」

取り外し可能なパッド入りヒップベルト付き。マムートの「リチウム 25」

大容量で、出張や旅行にも使えるビジネスリュック

ニューバランス定番の大容量バックパック

通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック

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