【Amazon GW スマイルSale】人気ブランドの通勤バッグが最大42%OFFに
2026年5月3日まで「Amazon GW スマイルSale」が開催中です。今回は、通勤や通学にも人気のバックパックをご紹介。

THE NORTH FACEやグレゴリーといった定番ブランドから、コスパ抜群の多機能モデルまで幅広くラインナップされています。連休明けの日常をより快適にする、頼りになる相棒をこの機会に見つけてみませんか？

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スーツにもフィットする、スリムでスタイリッシュなバックパック


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] リュック カバートミッションデイスリム [グレゴリー] リュック カバートミッションデイスリムV3

24,200円 → 18,150円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強風でも外れない、縦横2本のベルトが付いたリュックカバー


BEACO

[BEACO] 【撥水王】超撥水で雨から守る リュックカバー 防水カバー レインカバー レインバックカバー 登山用 軽量100g 収納袋 コンパクト 20L 30L 40L 50L 60L [BEACO] 【撥水王】超撥水で雨から守る リュックカバー 防水カバー レインカバー レインバックカバー 登山用 軽量100g 収納袋 コンパクト (ブラック, M（25〜35L）)

1,280円 → 1,116円（13%オフ）

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クラシックなティアドロップ型。Colemanのバックパック 25L容量


Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー25 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 25L 通勤 通学 ビジネス 軽量

7,590円 → 5,194円（32%オフ）

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豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」15L容量


Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー15 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 15L 通勤 通学 ビジネス 軽量 小さめ

5,830円 → 3,809円（35%オフ）

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水に強いタフな防水素材を使用したColemanのバックパック 35L容量


Coleman(コールマン)

[コールマン] シールド35 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 35L 通勤 通学 部活 ビジネス 大容量 軽量 防水 撥水

11,801円 → 8,448円（28%オフ）

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Amazonでベストセラー1位（※1）。雨の日も安心の撥水素材を採用したリュック


※1：2026年5月1日15時現在

KACHIKA

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4,980円 → 3,980円（20%オフ）

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USB充電ポートとイヤホン穴を装備した、大容量のバックパック


RAKEE

[RAKEE] リュック おしゃれ 人気 バックパック カジュアルリュック 大容量 通学 軽量 防水 丈夫 タウンリュック 5色

4,999円 → 3,188円（36%オフ）

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収納が豊富なバックパック。THE NORTH FACEの「ヴォルト」


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック ブラック メンズ バックパック デイパック VAULT ヴォルト NF-159 [並行輸入品]

9,770円 → 8,800円（10%オフ）

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取り外し可能なパッド入りヒップベルト付き。マムートの「リチウム 25」


MAMMUT(マムート)

[マムート] リチウム 25 / Lithium 25 2530-03452 [マムート] リチウム 25 / Lithium 25 2530-03452 black

19,800円 → 12,431円（37%オフ）

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大容量で、出張や旅行にも使えるビジネスリュック


EXCITECH Biz

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7,980円 → 6,390円（20%オフ）

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ニューバランス定番の大容量バックパック


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] トップローディングバックパック35L (LAB35609 / AC3021S / LAB55614) 通学 スクール 部活 ビジネス 通勤 大容量 撥水 はっ水 黒 シューズ収納 軽量 PC収納 A4収納可能 [ニューバランス] AC3021S BK OSZ

13,970円 → 9,234円（34%オフ）

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通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック


adidas(アディダス)

アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 ブラック

7,700円 → 4,485円（42%オフ）

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その他のおすすめ商品


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック Single Shot シングルショット NM72303 ユニセックス [ザ・ノース・フェイス] Single Shot NM72303

17,200円 → 13,274円（23%オフ）

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THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

ザ ノースフェイス VAULT ヴォルト バック パック リュックサック 27L 登山 アウトドア ビジネス [並行輸入品] ザ ノースフェイス VAULT ヴォルト バック パック リュックサック 27L 登山 アウトドア ビジネス (TNF BLACK(4H0)) [並行輸入品]

10,980円 → 9,180円（16%オフ）

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THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック Big Shot ビッグショット NM72301 ユニセックス [ザ・ノース・フェイス] Big Shot NM72301

21,800円 → 17,980円（18%オフ）

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PUMA(プーマ)

[プーマ] リュックサック フェイズ バックパック ユニセックス PUMA Phase バックパック_09116401_

3,850円 → 2,118円（45%オフ）

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