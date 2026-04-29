オリックス-ソフトバンク戦

28日のプロ野球、オリックス―ソフトバンク戦（京セラドーム）で危機一髪のプレーがあった。折れたバットがオリックス一塁手の太田椋を“急襲”。幸い怪我はなく、ファンから安堵の声が漏れた。

4回無死一塁。ソフトバンク・栗原が放ったゴロは一塁へ。オリックスの一塁を守った太田に、打球だけでなく折れたバットも飛んできた。

頭上からバットが落ちてくるような形となったが、幸い太田には当たらず。「パーソル パ・リーグTV」公式Xが、「あわや危機一髪 折れたバットが上から… オリックス太田椋選手に寄り添うジェリー投手 怪我がなくて本当によかったです…！」として実際の映像を公開すると、ファンから安堵の声が上がった。

「これが当たらなくて本当に良かったです」

「ほんと怪我せんで良かった」

「こわっ 椋くん無事でよかった…」

「怖すぎる ピッチャーのとこまでいくとかはよく見たけど、あそこまでいくのはあんまないよな？」

「ほんと当たらんくてよかった、、、折れたバットなんてコントロールできないから、、、」

「コレも危機一髪 最近の野球界どうなってんだ」

「これマジで背筋凍った」

試合は終盤に得点を重ねたソフトバンクが7-1で勝利した。



（THE ANSWER編集部）