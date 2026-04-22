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「指を切断してしまった事故もある」元火葬場職員が明かす現場の“ヒヤリハット”と過酷な裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

火葬場談義(旧下駄のチャンネル)が「火葬場の怪我、事故を紹介します」を公開した。元火葬場職員の下駄華緒とパンダ企画が、業務中のヒヤリハットや実際に起きた事故について語り、「指を切断してしまった事故もある」など、一歩間違えれば大怪我に繋がる現場のリアルを明かした。



動画冒頭、下駄は現役の火葬場職員に向けて情報を共有したいと切り出し、火葬場でのヒヤリハットについてトークを展開。いつもの流れで行う作業中など、「ぼーっとしている時」に事故が起こりやすいと説明し、「普通に高温の台に手を置く」と、ご火葬直後の熱い台にうっかり触れて火傷しそうになる危険性を挙げた。



続いて、古い火葬炉の覗き窓から中を確認する際の話題へ。下駄は、強い光による「目のダメージ」が深刻だと語り、サングラスの着用はほぼ必須だと明かす。しかし、職場によっては支給されないため、100円ショップのものを購入したり、フレームに装飾がついた派手なサングラスを着用したりする同僚がいたというユニークな裏話も飛び出した。



さらに、炉の裏側にいる際の情報把握の難しさにも言及。表の状況が見えづらいため、ご遺体が予想より早く到着していることに気づかず、化粧扉を開けた瞬間に互いに驚いてしまうハプニングがあるという。後半では、実際に起きた怪我の事例を紹介。整備中のベルトへの巻き込まれや、柩を運ぶ霊柩車でのトラブルに触れ、「指の重みで挟んで裂傷」と、指を挟んで血が止まらなくなった生々しい経験を振り返った。また、台車の車輪で足を轢かれる危険性もあり、「安全靴じゃなかったら大怪我」と、装備の重要性を強調した。



特殊な職場の裏側を時折笑いを交えながら語り合い、経験者ならではのリアルなエピソードを通じて、安全確認の重要性が改めて伝わる対談となっている。

