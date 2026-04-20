【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】怪物FWケイン、相手の隙を突いて一瞬でゴールする瞬間

バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、ストライカーとしての嗅覚を見せつけた。こぼれ球に対して、相手DFよりも素早く反応した“したたかな一撃”が話題となっている。

バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対戦した。この試合で引き分け以上に終わると、2年連続35回目の優勝となる重要な一戦で、ケインはベンチスタートとなった。

するとバイエルンが3ー1と逆転して迎えたハーフタイムで、ケインはMFジャマル・ムシアラとの交代でピッチに登場。53分に注目のシーンを迎える。

右CKを獲得したバイエルンは、MFミカエル・オリーセがファーサイドにふわりとしたボールを蹴り込み、これをDF伊藤洋輝がヘッドで折り返す。このボールはケインの前で相手にカットされたが、こぼれ球を拾った伊藤のパスから、MFレオン・ゴレツカがダイレクトで左足を振った。

ここもGKアレクサンダー・ニューベルの好セーブに阻まれたが、溢れたボールにいち早く反応したのがケインだった。マークについていたMFアンジェロ・スティラーがボールウォッチャーになっている隙をつき、左足を振る。難しい位置のボールだったが、しっかりとゴール方向にシュートを飛ばすと、これがネットを揺らした。

ABEMAで解説を務めた永井雄一郎氏は「ここにボールが来ますね。GKが弾いた後もしっかりボールを見ていますね。ケインしか反応していない。常に準備していますよね。スーパーゴールも決めますが、こういったゴールも積み上げていきますね」と得点能力の高さを絶賛した。

また、ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「やっぱりゴール決めちゃうケイン」「なんでそこいるんだよ！」「エグいな」「見えなかった」「良い所にいるよな」「なんでケインにくるんやろうなw」「これぞストライカー」「ケインのポジショニングが素晴らしいんよ」と大絶賛している。

その後バイエルンは1点を返されるも、4ー2で勝利しブンデスリーガ優勝を決めた。ケインも得点数を32に伸ばし、2位につけるデニス・ウンダフ（シュトゥットガルト）とは14ゴール差としており、3年連続の得点王に迫っている。（ABEMA／ブンデスリーガ）