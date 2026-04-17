ONE OK ROCK、日産スタジアム公演よりライブEP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を配信リリース
ONE OK ROCKが4月30日(木)にライブEP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を配信リリースすることを発表した。
今作は、本日4月17日（金）より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するものとなる。
結成20周年イヤーの昨年8月に開催されたジャパンツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞より、日産スタジアム公演の熱狂を凝縮。最新アルバム『DETOX』の楽曲を中心に、不動の人気を誇るライブ定番曲「Make It Out Alive」、ライブならではのピアノバージョンで披露された「Renegades」など、会場の7万人を前にバンドの現在地を証明した圧巻のパフォーマンスが収録されている。
なお、「Party’s Over」は、本日よりラジオオンエアが解禁される。
■LIVE EP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』
2026年4月30日(木)配信スタート
トラックリスト：
1. Make It Out Alive (DETOX JAPAN TOUR 2025)
2. NASTY (DETOX JAPAN TOUR 2025)
3. Party’s Over (DETOX JAPAN TOUR 2025)
4. Renegades (DETOX JAPAN TOUR 2025)
5. Delusion:All (DETOX JAPAN TOUR 2025)
6. The Pilot