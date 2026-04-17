ONE OK ROCKが4月30日(木)にライブEP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を配信リリースすることを発表した。

今作は、本日4月17日（金）より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するものとなる。

結成20周年イヤーの昨年8月に開催されたジャパンツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞より、日産スタジアム公演の熱狂を凝縮。最新アルバム『DETOX』の楽曲を中心に、不動の人気を誇るライブ定番曲「Make It Out Alive」、ライブならではのピアノバージョンで披露された「Renegades」など、会場の7万人を前にバンドの現在地を証明した圧巻のパフォーマンスが収録されている。

なお、「Party’s Over」は、本日よりラジオオンエアが解禁される。

■LIVE EP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』

2026年4月30日(木)配信スタート トラックリスト：

1​. Make It Out Alive (DETOX JAPAN TOUR 2025)

2​. NASTY (DETOX JAPAN TOUR 2025)

3​. Party’s Over (DETOX JAPAN TOUR 2025)

4​. Renegades (DETOX JAPAN TOUR 2025)

5​. Delusion:All (DETOX JAPAN TOUR 2025)

6​. The Pilot

◆ONE OK ROCKオフィシャルサイト