この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「自分の感覚に忠実だったらいい」バズりを追わず内面の価値を重んじる生き方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「現代における「独我論」の深い意味」を公開した。動画内で茂木氏は、再生回数やフォロワー数を追い求める現代のSNSのあり方に疑問を呈し、自身の内面と向き合う重要性について提言している。



動画冒頭、茂木氏は「世界には自分しかいない」とする「独我論」に触れ、これを現代のSNS事情に結びつけて議論を展開。昨今のYouTubeなどでは、再生回数が収益に直結するアテンションエコノミーが主流となり、「バズるコンテンツとかそういうことばっかり考えるようになってきてしまって」と現状を指摘した。



茂木氏自身は20年近くYouTubeを活用しているが、サムネイルの工夫や切り抜き動画の作成といったバズるための最適化には興味を持てなかったという。その理由について、「自分にとって誠実で濃密な思考を重ねられるか」が重要であり、表面的なバズりには「さもしい感じがしちゃう」と率直な思いを吐露した。さらに、アインシュタインの相対性理論を例に挙げ、「すぐに映えたり、すぐにインパクトがあったりっていうのはさ、大したものじゃない」と断言。表面的なアルゴリズムの最適化によって得られる数字よりも、自分自身の内面的な価値や感性に忠実であることの意義を力説した。



最後に茂木氏は、バズりやトレンドを追うことを「インターネットの浅い夢」と表現。一方で、「独我論で突き詰めていったものが、やがてゆっくりゆっくりロングテールでみんなに知られていく」ことこそが「インターネットの深い夢」であると語り、周囲の評価に流されず、自分の感覚を大切にするよう視聴者に呼びかけた。