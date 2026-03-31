今回は、勝手に家を買った夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。

夫が単身赴任から帰ってきたけど…

「夫は自分勝手な人です。ある日、何の前触れも相談もなく、突然『単身赴任することになったから』と言い、家を出ていきました。

それから数年後、子どもが年長になり、夫は単身赴任先から戻ってきましたが、急に『マイホームが欲しい』と言い出しました。私は『ちょっと待って。もう少し考えたい』と言いました。しかし夫はその数日後、『もう契約したから』と言い、家を勝手に買ったことを事後報告してきたんです。

ただ、その家は駅から遠くてかなり不便な場所です。もうこんな夫と一緒にいるのは無理だと思い、離婚することにしました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この夫は、単身赴任や家の購入以外にも、妻に何の相談もなく勝手に決めてしまうことが多かったそうです。妻としては、自分がまったく尊重されていないように思えてしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。