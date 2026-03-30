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人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【吉野家】から揚げ定食とおかわり無料のご飯を爆食！人気メニュー唐揚げをおかずに自由にご飯を食べ放題したら最高に美味しすぎて満腹すぎた女【大食い】」と題した動画を公開しました。動画では、吉野家の「から揚げ定食」に新トッピングの「肉味噌ねぎ」を合わせ、ご飯が止まらなくなる最高のアレンジ丼を披露しています。



吉野家を訪れた山崎NANAは、「から揚げ定食」に単品で「肉味噌ねぎ」を追加注文。「特大サイズ」と驚く吉野家のから揚げについて、「お肉がめっちゃジューシーで、すごい生姜のいい香りがする」と大絶賛します。サクサクの衣と生姜が効いたジューシーなお肉に、吉野家の美味しいお米が相性抜群であることを伝えています。



続いて、新トッピングの「肉味噌ねぎ」をご飯にのせて試食。「ラー油がサクサクでご飯が進む」「ねぎラー油の豪華版」と、その美味しさに笑顔を見せます。その後、生姜香るから揚げと甘辛い肉味噌ねぎを一緒に頬張ると、「サクサクの衣、ザクほろ肉味噌、シャキシャキネギが合わさった食感がたまらない」「お口が幸せすぎる」と至福の表情を浮かべました。



1杯目のご飯をあっという間に完食し、定食の特権である「おかわり無料」を利用して2杯目に突入。ここでは、ご飯の上にから揚げ、キャベツ、肉味噌ねぎをすべて盛り付けた特製の「最強丼」を作成します。「すべての旨味が一つの丼に集約された」と大興奮で食べ進め、さらに付属のマヨネーズをトッピング。「旨味が大渋滞でお祭り騒ぎ」と、背徳感たっぷりの味わいを堪能しました。



吉野家の定食ならではのご飯おかわり無料サービスを最大限に活かし、自分好みのアレンジを見つける楽しさが伝わる動画です。ぜひ次回の吉野家訪問の際は、この組み合わせを試してみてはいかがでしょうか。



【吉野家アレンジ！肉味噌ねぎから揚げ丼のレシピ】

［材料］

・から揚げ定食（吉野家） 1人前

・肉味噌ねぎ（単品） 1皿

・マヨネーズ 1袋（定食に付属）



［作り方］

1. 吉野家で「から揚げ定食」と単品の「肉味噌ねぎ」を注文する。

2. おかわりしたご飯（もしくは元の丼）の上に、から揚げをのせる。

3. 定食のキャベツの千切りを適量のせる。

4. その上に「肉味噌ねぎ」をたっぷりとトッピングする。

5. お好みで定食に付いてくるマヨネーズをかければ完成。