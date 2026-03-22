「色気が爆発してる！」錦戸亮、“感動の名作”リメイクで魅せたシブみが沼すぎる
錦戸亮さん主演の『映画 1リットルの涙』が、2027年に公開されることが発表されました。2005年に大ヒットしたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）の約20年振りの復活に、ファンからは歓喜の声があがっています。
今やSNS上では「色気が爆発してる」「目、唇、眉間のシワ…すべてが最強」とダダ漏れな存在感を放つ錦戸さんの“沼”を、改めて掘り下げたいと思います。
◆主人公を支える姿に胸を打たれた2005年版
まず、2005年に放送されたドラマ『1リットルの涙』は、15歳で原因不明の難病を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんのノンフィクション書籍（幻冬舎）が原作。そして今回の映画は、その書籍と亜也さんの母が綴った手記を元にしています。
ドラマ版では、主人公・池内亜也を演じた沢尻エリカさんの演技がリアルで泣けるとして、一大ムーブメントを巻き起こしました。そんな亜也を身近で支える麻生遥斗を演じた錦戸さんも、同作で脚光を浴びたのです。
病気が進行する中で、亜也を避けるようになった彼女の憧れの先輩（松山ケンイチさん）。彼と対照的に、遥斗は態度が変わらないばかりか、一層彼女に寄り添い、深く関わろうとしました。
そんな遥斗の姿勢が凄いと、多くの視聴者が胸を打たれたのです。遥斗は亜也の病気をきっかけに医学部に進学し、神経内科医になっています。
◆アイドル活動の傍ら、俳優としてブレイク
同作で俳優としてブレイクした錦戸さんですが、当時はアイドルグループのNEWSと関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）を兼任し、多忙を極めていました。2019年までにそれぞれのグループから脱退し、旧事務所を退所して以降は、主にソロアーティストとして活動。
まだ今ほど事務所退所組が自由に活動できなかった2023年当時、錦戸さんはドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（NHK BSプレミアム）、ドラマ『離婚しようよ』（Netflix）で俳優復帰します。
特に『離婚しようよ』では、主人公の妻・黒澤ゆい（仲里依紗さん）に近づく自称アーティストの加納恭二役が大きな話題となりました。
◆ダメ男のセクシーさが爆発！SNSで大バズり
恭二は実際にはパチンコで生計を立てるダメ男でしたが、無造作に伸びた髪と髭がとにかくセクシーで、アイドル時代の可愛らしかった錦戸さんのイメージから一変、大人の色気をたっぷりと纏っていました。
恭二がゆいにパチンコを教えながら、不意打ちでキスするシーンは「錦戸亮の色気が爆発してて完全に沼」「気付いたら沼ってる色気爆発男」とSNS上で大バズり。同シーンを扱ったNetflix Japan公式YouTube動画は470万再生を超えています。
2024年には『不適切にもほどがある!』（TBS系）へのゲスト出演で約5年振りに地上波ドラマへ復帰。バブル期のディスコの黒服役で、バッチバチの能天気イケメン。とにかくモテるであろうことが伝わり、少ない登場ながらも強烈なインパクトを残しました。
同年『Re:リベンジ-欲望の果てに-』（フジテレビ系）で独立後初となる地上波ドラマレギュラー出演。エリート心臓外科医・大友郁弥として、クールで退廃的な魅力を放っていた錦戸さん。主人公の恋人を奪い、見せつけながらのキスシーンも魅惑的でした。
今年1月のフジ系『嘘が嘘で嘘は嘘だ』では、主人公の元夫・小林幸助を演じました。幸助は平気で嘘をつく男で、メガネに無精髭姿がとってもうさんくさく、女性にだらしない。そんな幸助からさえも抗いがたい磁力が感じられるのは、錦戸さん自身の俳優としての「格」が成せる業だと思います。
錦戸さんは、もとより役によって全く違う人物に見えるカメレオン俳優です。本格復帰後も様々な役を演じていますが、どの役にも共通しているのは、“色気ダダ漏れ沼オトコ”の側面を隠さずにいるところでしょう。
◆映画版では「攻めの色気」を封印か？
そんな錦戸さんですが、『映画 1リットルの涙』超特報動画では、一転して「攻めの色気」を封印し、穏やかな表情で、熟成された渋みを見せています。
「俺が医者になりたいと本気で思ったきっかけは、彼女を助けたいと思ったからなんだ」とのモノローグに、うつむく遥斗。映画では、亜也さんを亡くしてから、真摯に医療と向き合ってきた遥斗の生き様が描かれるのではないでしょうか。
そんな遥斗には、ドラマにハマっていた世代も、映画で知る世代も、丸ごと引き込まれてしまいそう。『映画 1リットルの涙』には、今の錦戸さんだからこそ表現できる、深く静かな「沼」が広がっているはずです。
＜文／こじらぶ＞
【こじらぶ】
ライター・コラムニスト。上智大学大学院外国語学研究科修了・言語学修士。ドラマ、男性&女性アイドル、スポーツ、エンタメ全般から時事ネタまで。俳優、アイドルなどのインタビューも。X： @kojirabu0419
今やSNS上では「色気が爆発してる」「目、唇、眉間のシワ…すべてが最強」とダダ漏れな存在感を放つ錦戸さんの“沼”を、改めて掘り下げたいと思います。
◆主人公を支える姿に胸を打たれた2005年版
ドラマ版では、主人公・池内亜也を演じた沢尻エリカさんの演技がリアルで泣けるとして、一大ムーブメントを巻き起こしました。そんな亜也を身近で支える麻生遥斗を演じた錦戸さんも、同作で脚光を浴びたのです。
病気が進行する中で、亜也を避けるようになった彼女の憧れの先輩（松山ケンイチさん）。彼と対照的に、遥斗は態度が変わらないばかりか、一層彼女に寄り添い、深く関わろうとしました。
そんな遥斗の姿勢が凄いと、多くの視聴者が胸を打たれたのです。遥斗は亜也の病気をきっかけに医学部に進学し、神経内科医になっています。
◆アイドル活動の傍ら、俳優としてブレイク
同作で俳優としてブレイクした錦戸さんですが、当時はアイドルグループのNEWSと関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）を兼任し、多忙を極めていました。2019年までにそれぞれのグループから脱退し、旧事務所を退所して以降は、主にソロアーティストとして活動。
まだ今ほど事務所退所組が自由に活動できなかった2023年当時、錦戸さんはドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（NHK BSプレミアム）、ドラマ『離婚しようよ』（Netflix）で俳優復帰します。
特に『離婚しようよ』では、主人公の妻・黒澤ゆい（仲里依紗さん）に近づく自称アーティストの加納恭二役が大きな話題となりました。
◆ダメ男のセクシーさが爆発！SNSで大バズり
恭二は実際にはパチンコで生計を立てるダメ男でしたが、無造作に伸びた髪と髭がとにかくセクシーで、アイドル時代の可愛らしかった錦戸さんのイメージから一変、大人の色気をたっぷりと纏っていました。
恭二がゆいにパチンコを教えながら、不意打ちでキスするシーンは「錦戸亮の色気が爆発してて完全に沼」「気付いたら沼ってる色気爆発男」とSNS上で大バズり。同シーンを扱ったNetflix Japan公式YouTube動画は470万再生を超えています。
2024年には『不適切にもほどがある!』（TBS系）へのゲスト出演で約5年振りに地上波ドラマへ復帰。バブル期のディスコの黒服役で、バッチバチの能天気イケメン。とにかくモテるであろうことが伝わり、少ない登場ながらも強烈なインパクトを残しました。
同年『Re:リベンジ-欲望の果てに-』（フジテレビ系）で独立後初となる地上波ドラマレギュラー出演。エリート心臓外科医・大友郁弥として、クールで退廃的な魅力を放っていた錦戸さん。主人公の恋人を奪い、見せつけながらのキスシーンも魅惑的でした。
今年1月のフジ系『嘘が嘘で嘘は嘘だ』では、主人公の元夫・小林幸助を演じました。幸助は平気で嘘をつく男で、メガネに無精髭姿がとってもうさんくさく、女性にだらしない。そんな幸助からさえも抗いがたい磁力が感じられるのは、錦戸さん自身の俳優としての「格」が成せる業だと思います。
錦戸さんは、もとより役によって全く違う人物に見えるカメレオン俳優です。本格復帰後も様々な役を演じていますが、どの役にも共通しているのは、“色気ダダ漏れ沼オトコ”の側面を隠さずにいるところでしょう。
◆映画版では「攻めの色気」を封印か？
そんな錦戸さんですが、『映画 1リットルの涙』超特報動画では、一転して「攻めの色気」を封印し、穏やかな表情で、熟成された渋みを見せています。
「俺が医者になりたいと本気で思ったきっかけは、彼女を助けたいと思ったからなんだ」とのモノローグに、うつむく遥斗。映画では、亜也さんを亡くしてから、真摯に医療と向き合ってきた遥斗の生き様が描かれるのではないでしょうか。
そんな遥斗には、ドラマにハマっていた世代も、映画で知る世代も、丸ごと引き込まれてしまいそう。『映画 1リットルの涙』には、今の錦戸さんだからこそ表現できる、深く静かな「沼」が広がっているはずです。
＜文／こじらぶ＞
【こじらぶ】
ライター・コラムニスト。上智大学大学院外国語学研究科修了・言語学修士。ドラマ、男性&女性アイドル、スポーツ、エンタメ全般から時事ネタまで。俳優、アイドルなどのインタビューも。X： @kojirabu0419