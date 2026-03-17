ウマ娘とファミマがコラボ♡ゲーム内に登場する商品やグッズが買えるのは今だけ

ファミリーマートでは、2026年3月15日(日)から順次、｢ウマ娘 プリティーダービー｣5周年を記念した ｢ウマ娘コラボキャンペーン｣が始まっています。作品の世界観が楽しめるコラボ商品やファミリーマート限定描き下ろしイラストのグッズが店頭でもらえるキャンペーンも開催中です。さっそく、一足早く食べてみたときの感想もまじえながら紹介します。

ウマ娘コラボキャンペーン

｢ウマ娘コラボキャンペーン｣では、ゲーム内に登場する｢はちみー｣や｢はちみつパン」をイメージした商品などが2026年3月17日(火)から発売中です。まずは、コラボ商品から紹介します。

｢はちみードリンク｣228円(税込)は、作品内に登場する｢はちみー｣をイメージしたドリンクです。

パッケージは3種類あるので、ファンの方は全部そろえたくなりますね。レモンの酸味とはちみつの甘さは、やみつきになる味わいです。

｢トレセン学園のはちみつパン｣158円(税込)は、作品内に登場するはちみつパンをイメージしたパンです。

はちみつゼリーとマーガリンがサンドされていて、甘さ加減がちょうどよくてお気に入りです。

｢島トレ 丸太チョコロールケーキ｣195円(税込)は、ゲーム内での無人島シナリオで行われるトレーニングで出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキです。

面白い見た目と濃厚な味わいは、食後のデザートにピッタリです。チョコチップ入りチョコクリームの食感もアクセントに。

｢ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3｣250円(税込)は、 もちもち生地の丸い今川焼です。中には、カスタード味のクリームが入っています。

パッケージは全3種類、焼印は全6種類なので何度も買いたくなるだけてなく、オリジナルシールが全12種類からランダムて1枚入っています。

店頭でもらえるキャンペーン

期間中、対象商品を2個購入で、キャンペーン限定のオリジナルアイテムがもらえる嬉しいキャンペーンも開催中です。

キャンペーン期間:2026年3月15日(日)10:00～4月6日(月)まで※景品が無くなり次第終了

第1弾の｢オリジナルA4マジッククリアファイル｣が貰えるキャンペーンは、2026年3月15日(日)10:00～始まっています。

ファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用したマジッククリアファイルは、用紙を挟むことで背景を好きな絵柄に変更できます。

第2弾の｢オリジナル缶バッジ｣貰えるキャンペーンは、2026年3月24日(火)10:00～始まります。こちらも、ファミリーマート限定描き下ろしイラストの缶バッジです。

いかがでしたか。

作品内に登場する商品やかわいいグッズで、ウマ娘の世界観をぜひ楽しんでみてくださいね。

取材協力/ファミリーマート