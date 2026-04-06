26歳YouTuber逝去に親友がコメント 「気持ちの整理がついていません」
コスプレイヤーのみにょんが、4月6日（月）に自身のXを更新。親交のあったゼパの逝去についてコメントを発表し、「ゼパちゃんのお母さまからご連絡をいただき、一度お会いしてきました。あまりにも突然のことで、まだ気持ちの整理がついていません」と心境を明かした。
【写真】2024年9月に投稿されたゼパとみにょんのツーショット
■「どうかゆっくり休んでね」
みにょんの生誕祭やワンマンライブにゼパがゲスト出演するなど、かねてから親交のあった二人。
みにょんは今回の投稿で「このたび、ゼパちゃんのお母さまからご連絡をいただき、一度お会いしてきました。あまりにも突然のことで、まだ気持ちの整理がついていません」と現在の心境を明かし、それに続けるかたちで「ゼへ」とゼパへの思いをつづった。
早すぎる死をいたむ中で、「『親友はみにょんちゃんだけだよ』って言ってくれて、私も同じ気持ちで、ゼのことをとても大切に思っていました」とかけがえのない存在だったとコメント。
「だからこそ、今回はどうして何も言ってくれなかったんだろうって、少しだけ寂しく思ってしまうよ」と本音を語りつつも、「どうかゆっくり休んでね」「また会えるその日まで、待っていてね」と哀悼の意を表した。
ゼパの早すぎる死にSNSでは悲しみの声が広がっており、インフルエンサーのまいきちやハウスダスト、配信者の佐藤希らからも冥福を祈るコメントがゼパのXに寄せられている。
引用：「みにょん」X（@MignonNyan）
【写真】2024年9月に投稿されたゼパとみにょんのツーショット
■「どうかゆっくり休んでね」
みにょんの生誕祭やワンマンライブにゼパがゲスト出演するなど、かねてから親交のあった二人。
早すぎる死をいたむ中で、「『親友はみにょんちゃんだけだよ』って言ってくれて、私も同じ気持ちで、ゼのことをとても大切に思っていました」とかけがえのない存在だったとコメント。
「だからこそ、今回はどうして何も言ってくれなかったんだろうって、少しだけ寂しく思ってしまうよ」と本音を語りつつも、「どうかゆっくり休んでね」「また会えるその日まで、待っていてね」と哀悼の意を表した。
ゼパの早すぎる死にSNSでは悲しみの声が広がっており、インフルエンサーのまいきちやハウスダスト、配信者の佐藤希らからも冥福を祈るコメントがゼパのXに寄せられている。
引用：「みにょん」X（@MignonNyan）