アップル（Apple）の最新スマートフォン「iPhone 17e」が3月11日に発売された。オープンマーケット版（SIMフリーモデル）、NTTドコモ、KDDI（au／UQ mobile）、ソフトバンク／ワイモバイルからそれぞれ発売される。

iPhone 17e

「iPhone 17e」は、プロセッサーに最新の「A19」チップを搭載したスマートフォン。ディスプレイは6.1インチのSuper Retina XDR（OLED）を採用し、「Apple Intelligence」のリアルタイム翻訳機能や緊急SOS、ロードサイドアシスタンスなどの衛星通信機能なども備えている。

大きさは146.7mm×71.5mm×7.80mm、重さは169g。SIMは、物理SIMが廃止され、eSIMのみのデュアルeSIMとなる。

通常端末価格

販売価格は、SIMフリーモデルのみ端末価格が10万円を切り、4キャリアでは楽天モバイルが最安となった。

実質価格

iPhone 17eの価格 販売チャネル 256GB 512GB SIMフリー 9万9800円 13万4800円 NTTドコモ 11万9900円 16万1920円 KDDI（au／ UQ mobile ） 11万9900円 16万1900円 ソフトバンク／ ワイモバイル 12万4560円 16万8480円 楽天モバイル 10万9200円 14万7600円

ドコモでは、MNPを利用して購入し「いつでもカエドキプログラム」を利用して23カ月目までに端末を返却すると、負担額は33円となる。なお、特典利用料として2万2000円が発生する。

なお、ドコモで次の機種を購入後に、同一名義で旧機種を31日以内に返却すると、「いつでもカエドキプログラム」のプログラム利用料2万2000円が免除される「ドコモで買替えおトク割」の対象機種となる。

また、「iPhone 17e」が「家族まとめてキャンペーン」の対象機種で、「ファミリー割引」グループ内で2台の対象機種を同月内・同一店舗で購入すると、dポイントが最大5000ポイント進呈される。

契約状況 適用方法 256GB 512GB MNP 23カ月目に返却 2万2033円 5万8080円 ドコモで買替えおトク割 33円 3万6080円 新規契約 23カ月目に返却 6万5340円 10万2080円 ドコモで買替えおトク割 4万3340円 8万80円 機種変更 23カ月目に返却 7万7880円 10万6700円 ドコモで買替えおトク割 5万5880円 8万4700円

KDDIでは「スマホトクするプログラム＋」を適用できる。25カ月目までに端末を返却すると、負担額は47円となる。なお、特典利用料として2万2000円が発生する。次回もauで買い替える場合は同額が割り引かれる。

au 契約状況 適用方法 256GB 512GB MNP 25カ月目までに返却 47円 1万6900円 新規契約（18歳以下） 25カ月目までに返却 1万1047円 2万7900円 番号移行（ UQ mobile から乗り換え） 25カ月目までに返却 47円 2万7900円 機種変更 25カ月目までに返却 5万9900円 7万9900円

UQ mobileオンラインショップでは、他社からの乗り換え（MNP）で、「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」を契約し、「増量オプションII」に加入すると2万7500円割引。

UQ mobile 契約状況 プラン 適用方法 256GB 512GB MNP コミコミプランバリュー／トクトクプラン2＋増量オプションII加入あり 25カ月目までに返却 1万6547円 3万3400円 コミコミプランバリュー／トクトクプラン2＋増量オプションII加入なし 25カ月目までに返却 4万4047円 6万900円 新規契約（18歳以下） コミコミプランバリュー／トクトクプラン2＋増量オプションII加入あり 25カ月目までに返却 3万3047円 4万9900円 コミコミプランバリュー／トクトクプラン2＋増量オプションII加入なし 25カ月目までに返却 4万4047円 6万900円 機種変更／番号移行 - 25カ月目までに返却 5万9900円 7万9900円

ソフトバンクでは「新トクするサポート＋」を適用できる。他社からの乗り換え（MNP）で256GBモデルを48回払いで購入し、25カ月目に特典を適用して端末を返却すると、特典利用料2万2000円が発生し、支払総額は2万2024円となる。

ソフトバンク 契約状況 適用方法 256GB 512GB MNP 25カ月目に特典申込み 2万2024円 4万1920円 新規契約 6万5920円 9万3760円 機種変更 6万9760円 9万3760円

ワイモバイルで「新トクするサポート（A）」を適用できる。48回分割で購入し、25カ月目に特典申込み、翌月末までに返却すると25カ月目以降の支払いが免除される。

ワイモバイル 契約状況 適用方法 256GB 512GB MNP 25カ月目に特典申込み 9648円 4万5552円 新規契約 4万3920円 5万4912円 機種変更 6万2280円 8万4240円

楽天モバイルでは「買い替え超トクプログラム」を適用できる。25カ月目に返却すると、25カ月目以降の支払いが不要になる。

なお、「買い替え超トクプログラム」適用時には割引はなく、楽天ポイントが還元されるキャンペーンを実施している。

楽天モバイル 契約状況 適用方法 256GB 512GB MNP 25カ月目に返却 24円 7万3800円 新規契約 5万4600円 7万3800円 機種変更