時計のAngel Heartから新モデル「SAKURA TIME」が登場！　ブランドミューズ・橋本環奈の和装新ビジュアルも公開

ウエニ貿易の時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」は2月20日、組み立てまで日本国内で行うMADE IN JAPANモデル「SAKURA TIME」を、全国の時計店とオンラインショップにて発売しました。

さらに新生活シーズンに向けて、桜モチーフがやさしく揺れる空間で着物をまとったブランドミューズ橋本環奈さんの新ビジュアルを公開。晴れやかな和装が、日本製モデル『SAKURA TIME』の上品で凛とした佇まいをより一層美しく引き立てます。

■簡単に付け替えできるベルト付き

同モデルでは、3型すべてに工具不要で簡単に付け替えができるイージークリック搭載の替えベルトを付属。1本で2種類のスタイルが楽しめるようになっています。

太陽光や蛍光灯に腕時計を当てることでフル充電される日本製ソーラームーブメントを採用しており、小まめな電池交換も不要。表面には、傷に強く、普段使いでも安心して着用できる「サファイアガラス」を用いています。

秒針には、サクラの花びらをイメージしたデザインを施しており、時間を刻むたびに動くようになっています。

カラーバリエーションは、ピンクベージュ「SKR28P-PK-J」、ペールグレー「SKR28P-GY-J」、ブラウン「SKR28P-BW-J」の3種です。

■商品概要

商品名：SAKURA TIME

種類：SKR28P-PK-J（ピンクベージュ）、SKR28P-GY-J（グレー）、SKR28P-BW-J（ブラウン）

価格：各3万800円

販売場所：公式オンラインショップ、全国のAngel Heartの取扱い店舗

（フォルサ）