スヌーピーが吸血鬼に!?GU×UNDERCOVER×PEANUTSトリプルコラボのスウェTが1990円で登場
GU(ジーユー)より、日本を代表するファッションブランド「UNDERCOVER(アンダーカバー)」と、スヌーピーでおなじみの「PEANUTS」によるトリプルコラボレーション「スウェT(5分袖) UNDERCOVER」(1990円)が、2026年2月27日(金)に発売される。
【写真】GU x UNDERCOVER x PEANUTSコラボ「スウェT」をすべて見る
「スウェT」とは、スウェットの着映え感とTシャツの軽やかな着心地を両立させたGUの定番アイテム。今回のコラボの見どころは、GU×UNDERCOVERの2026年春夏コレクションコンセプト「Silent/Noise」の世界観に溶け込んだ、スヌーピーのグラフィックデザインだ。
注目は、マントをまとい牙をのぞかせた「ヴァンパイア・スヌーピー」(ダークグリーン)。ちょっぴりダークでありながらどこか愛嬌のある表情は、UNDERCOVERらしい“毒と遊び心”が効いている。さらに、スケートボードに乗ったチャーリー・ブラウン(グレー)はストリート感たっぷりの一枚に仕上がっている。
ホワイトとネイビーの2色に描かれた、ハートを抱きしめるスヌーピーも見逃せない。足元に大胆に配された「SN」のロゴは、Snoopyの頭文字であると同時にUNDERCOVERファンにはおなじみのタイポグラフィを彷彿とさせるデザインで、かわいさとクールさが同居する仕上がり。
ホワイトとネイビーの2色は、背面にも「Silent/Noise」のコンセプトをつづったメッセージプリント付きで、後ろ姿までさまになる。ちなみにダークグリーンとグレーにも、フロントのグラフィック下に同じメッセージが小さく添えられている。さりげないけれど、気づいた人同士で「おっ」となれるディテールだ。
いずれもオーバーサイズシルエットにラグランスリーブの5分袖で、ゆったりリラックスした着こなしが叶う。サイズはXS〜3XLの7サイズ展開で、幅広い体型にフィットするのもうれしい。ジェンダーや世代を問わず楽しめるアイテムなので、家族やパートナーとリンクコーデを楽しむのもおすすめだ。
紹介したコラボアイテムは、2026年2月27日(金)にGU各店舗、公式オンラインショップで発売予定。4色3柄のバリエーションから、お気に入りの一枚を見つけてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
