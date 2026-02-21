¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¡ÖËÍ¤é¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤ËÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¸µÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤¬ÀïÁè¤Î¸½¾õ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÌ¡²è²½¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯( @denguma4989)¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤Î½ñÀÒ¤òÈ¯Çä¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÍÃÊ¼¤Î¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÁè¤Î¸½¾õ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤À¡£Àï¾ì¤Ç¤ÏÊ¼»Î¤ÎÂÎ½¤ä»àÂÎ¤Î½èÍý¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ËÜºî¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤Ï¸µÍÃÊ¼¡¦¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤òÌ¡²è²½¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¾ì¤Ç¤Î»àÂÎ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤äÊ¼»Î¤ÎÂÎ½¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤ÈÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤Î¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¡ÖËè²ó¡Ø·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤³¤È·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¹¥¤¹¥¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤ËÀï¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¹âÉô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë1¥ß¥ê¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸µÍÃÊ¼¤Î¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤«¤éÀïÁè¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡ÖËÍ¤é¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤ËÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¹âÉô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀïÁè¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¡ØÀïÁè¤ÏÂ¾¿Í»ö¡Ù¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤âÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÂ³¤¯Ê¶Áè¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë»ö¼Â¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÜºî¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤Ï¡¢¸µÍÃÊ¼¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀïÃÏ¤ÎÂÎ¸³¤òÉÁ¤¯µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯(@denguma4989)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£