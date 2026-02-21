¤æ¤¤Ý¤è¡¢Êì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¤¬¤ó¤Ë¡¡»ñ»º¼êÊü¤·¼ê½Ñ¡õ¼£ÎÅÈñ¤ò¹©ÌÌ¡Ö¼Ö¤â¥Ð¥Ã¥°¤â¡Ä¡×¡¡Êì¤Î¶á¶·¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ª²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¡×
¡¡ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë½é²ó¤¬¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¡£Âè1²ó¤Î¡È»ñ»º¤òÁ´ÉôÇä¤ë¡É¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤¬ÅÐ¾ì¡£Êì¤¬ºòÇ¯¤ÎÀµ·î¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤æ¤¤Ý¤è¡¢ºÇ¹â·î¼ý¡È¿ôÉ´Ëü¡É¤«¤é°ìÅ¾¡ÄÎÞ¤Î¹ðÇò¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÇä¤ì¤ë»ñ»º¤òÁ´ÉôÇäµÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËÄ©¤à»Ñ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡¢Á´3ÏÃ¤Î¡È¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¡£¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡°áÎà147ÅÀ¤ò´Þ¤à¡¢º£Çä¤ì¤ë»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤ò·è¤á¤¿¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤òÇä¤Ã¤Æ¡£Âç¤¤Ê¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡Ä¥Þ¥¸µã¤¤¤¿¡×¤È¡¢²áµî¤Ë¼êÊü¤·¤¿¡È»ñ»º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬2025Ç¯¤ªÀµ·î¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤â¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅÈñ¤È¤«¤Ç°ìµ¤¤ËÂç¤¤Ê¶â³Û¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼Ö¤â¥Ð¥Ã¥°¤âÁ´ÉôÇä¤Ã¤Æ¡£¶â³Û¤Ï500Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉÂ±¡Âå¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ600Ëü±ß°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°¦¼Ö¤â¼êÊü¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤Î¶á¶·¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤¬¤ó¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍýÅ¹¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è°áÎà147ÅÀ¤ò´Þ¤à»ñ»º¤ÎººÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¡£»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä°áÁõ¤¬¼¡¡¹¤ÈººÄê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¶â³Û¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤æ¤¤Ý¤è¡¢ºÇ¹â·î¼ý¡È¿ôÉ´Ëü¡É¤«¤é°ìÅ¾¡ÄÎÞ¤Î¹ðÇò¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÇä¤ì¤ë»ñ»º¤òÁ´ÉôÇäµÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËÄ©¤à»Ñ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡¢Á´3ÏÃ¤Î¡È¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¡£¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Êì¤Î¶á¶·¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤¬¤ó¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍýÅ¹¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è°áÎà147ÅÀ¤ò´Þ¤à»ñ»º¤ÎººÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¡£»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä°áÁõ¤¬¼¡¡¹¤ÈººÄê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¶â³Û¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£