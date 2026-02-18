お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。さながら結婚報告会見となった。

同収録が行われたのが、ケンコバが結婚、第1子誕生を午後10時に発表した1月31日。発表数時間前にケンコバの口から直接事実を聞いた観覧客からは驚きの声が上がり、祝福の拍手が起こった。

千原ジュニアのインタビューを受ける形で、詳細を説明。ケンコバはお相手について「普通に働いてる一般の方です」と語り、出会いについて「逆ナンしていただいた方なんです」と打ち明けた。

「あまりに泥酔した女性が“一緒に飲んでください”と言うてきて。僕は怖くて帰ったんですけど。後輩芸人が“この子コバヤシさんに合いそうやな”と、連絡先を聞いてくれてて。今度一緒に飯食いましょ、となって…」と経緯を語った。

「その後輩、大手柄も大手柄やんか！」と言うジュニアに、「そいつが死ぬまで面倒見ないといけないですね」と感謝。その運命の出会いの時期は、「一緒に住みだしたのがコロナの自粛の時なんですよ。（出会いは）その直前なんで、もう5、6年前」と返答した。

第1子となる男児は「年明けに生まれて。僕も入院してたんで大変やった」と回想ししていた。