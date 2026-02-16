¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤Î´é¤ò¹çÀ®¤«¡¢Ææ¤Î´ã¶À¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡È¥Ò¥ó¥È¡É
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄ«¥É¥é¡Ë¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¡£º£¤ä¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿ÍÁÈ¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Ç¤âÀ¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹!!¡×¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤ò¡È¹çÀ®¡É!? ÏÃÂê¤Î´ã¶À¥â¥Ç¥ëÃËÀ
¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤ò¡È¹çÀ®¡É¤«
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È´ã¶À¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ÎÅê¹Æ¤À¡£
¡Ö2·î16Æü¤ÎÀµ¸á¡¢¡ØQRO¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÃËÀ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¥ß¥»¥¹¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ£ß·ÎÃ²Í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡¢¡È3¿Í¤Î´é¤ò¹çÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÆæ¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÃ¯¡©¡Õ¤È¤¤¤¦¡ÈÌäÂêÊ¸¡É¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ô2026.2.25 12:00 PM¡Õ¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2·î25Æü¤Ë¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤¬¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀâÌÀÊ¸¤Ë¤Ï¡Ô¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Õ¤È¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎPR¤Î°ì´Ä¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÈÌäÂê¡É¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿¹¸µµ®¡ß¼ã°æÞæÅÍ¡ßÆ£ß·ÎÃ²Í¤ò¾¯¤·¤º¤Äº®¤¼¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í!?¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¡¢¥ß¥»¥¹3¿Íº®¤¼¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö3¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ª´é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¿ÍÊª¤Î´é¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î´é¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Æ·¤ÎÃæ¤Ë¥ß¥»¥¹¤È»×¤·¤3¿ÍÁÈ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥¹¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÂçÊ¸»ú¤Î¡ÈA¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Á¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤¬2026Ç¯¤Î1·î1Æü¤«¤é³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤¿¡È¥Õ¥§¡¼¥º£³¡É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤ÎÊ¸»ú¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡È¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹!!¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤ÈÆ±Æü¡¢½ÂÃ«±Ø¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ë¤âÂç¤¤Ê¹¹ð¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØQRO¡Ù¡£2·î25Æü¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡È¿¿¼Â¡É¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£