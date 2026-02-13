この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で「夫は悪くないのに、心が満たされなくなる瞬間」と題した動画を公開。「夫は悪い人じゃないし、大きな問題もない。それなのに結婚生活が幸せだと言い切れない」という、多くの女性が胸の内にしまい込んでいる悩みに深く切り込んだ。

岡野氏は、離婚や夫婦相談の現場で「実は一番多いのがこういうケース」だと明かす。「暴力もない、借金もない、浮気もしてない」といった、周囲から見れば恵まれた結婚生活を送っているように見えるにもかかわらず、本人の心の中では「このまま年を重ねていいのだろうか」という不安が静かに広がっているという。

動画で岡野氏は、まず「『悪くない夫』と『幸せな結婚』は別もの」だと断言。「悪い人ではないという評価と、あなたが幸せかどうかというのは全く別だ」と述べ、結婚は点数で評価されるテストではないと指摘する。夫側は「浮気しない、暴力振るわない、生活費を入れる」といったことを「すごいこと」と主張しがちだが、妻からすれば「当たり前でしょ」という認識のズレがあり、「でもプラスアルファがないのよね」と感じてしまうのだという。

さらに、こうした悩みを抱える女性は「不満を言える立場じゃない」と遠慮し、自分を抑えつけてしまう傾向があると分析。「心は比較では救われません。あなたが苦しいかどうかが全てなんです」と語り、他者との比較で自分の気持ちに蓋をすることの危険性を訴えた。その結果、同じ家で暮らしていても誰にも頼れない「家庭内孤独」に陥り、寂しさに慣れて期待することをやめた時、人は初めて「幸せじゃないって気がつく」と説明する。

岡野氏は、解決策は「離婚か我慢かの二択ではない」と強調。「幸せじゃないと感じているという事実を、自分で否定しないこと。そこから全てがスタートします」と語りかける。その上で、関係の形を見直すことや、夫に不満をストレートにぶつけるのではなく「私はこういう風に思っているんだけど、あなたはどう考える？」といった相談形式で、少しずつ自分の気持ちを伝えていくことの重要性を説いた。

