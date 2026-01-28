『子どもが小1になったら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）が1月28日（水）に発売される。

【画像】「小1の壁」の不安をわかりやすく画像や漫画で解説

子どもの小学校入学は大きなライフステージの変化。「小1の壁」「小1プロブレム」「行きしぶり」がニュースになる昨今、「うちの子は大丈夫かな？」「どんな準備が必要？」「働き方はどうする？」など、不安を抱く親御さんは少なくない。そこで頼りになるのが本書。入学までにやっておきたいことから、今どきの小学校事情、入学後によくあるお悩みへの対処法まで、マンガや図解で分かりやすく解説し、読者の不安やギモンを丁寧に解消する1冊となっている。

小学校の入学準備から、小1の学校生活、学習や人間関係、親の働き方まで、「知っておきたいこと」や「やっておきたいこと」がひと通り分かり、親子で準備すべきことが見える化できるように記載されている。低学年の担任経験が豊富な現役の小学校教師が監修し、最新の学校事情をふまえて丁寧に解説。「小1の壁」を経験した親へのアンケートから、あるあるエピソードや実践してよかったアイデアなども掲載されている。

■Contentsプロローグ 小1の壁ってなんだ？Part1 小学校1年生の学校生活Part2 親が入学前に準備しておくことPart3 1年生になる準備をしようPart4 学童を味方につけようPart5 小学生ママ・パパの働き方Part6 毎日の宿題と学習サポートPart7 親子で広げる人間関係のヒント

■監修者紹介佐々木陽子（ささきようこ）現役の小学校教諭であり、低学年の担任経験が豊富。現在は主幹教諭として教えるかたわら、先生が読む教育情報サイト「みんなの教育技術」にて執筆を行ったり、働く母としての経験もいかし、雑誌等で小学生のママ・パパのお悩みに寄り添う。雑誌「小学一年生」（小学館）の連載「子育て相談室」では回答を担当。著書に『子どもの心をガッチリつかむ！ とっておきの教室トーク&学級経営ネタ60』（明治図書出版）、『クラスがまとまる小学一年生学級づくりのコツ』（ナツメ社）など。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）