1回約30秒！いつでもどこでも思いついたらすぐできる簡単筋トレって最強！
体型は買い物で決まってしまう！？−20kgを叶えた5児の母の【スーパーの歩き方】
全国にちぎり捨てダイエット旋風を巻き起こした「ダイエット母さん」ことにーよんさん。5人の子育てをする忙しい日々のなか、時間もお金もかけずにマイナス20圓鮗存宗 5日間のプログラムを紹介した『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。 マネするだけ5日間痩せプログラム』では「三日坊主な私にもできた！」などの多くの反響が集まりました。
※本記事はにーよん著の書籍『ダイエット母さん、最強5日間プログラムでもっと脂肪をちぎり捨ててみた。 レシピ倍増編』から一部抜粋・編集しました。
■息を吸って吐くだけでこんなに変わります
■5日間ドローインで引き締める
ダイエットといえば運動。ところが運動って、何をすればいいか迷うし準備も大変。私の場合は高いジム代を払ってウェアを買っても、ほとんど行かずじまい。「宅トレなら！」と気合を入れるも、こちらも三日坊主で終了。そもそも運動時間を確保するのも難しい状況でした。
そんな失敗を重ねて行きついたのが、体幹を鍛える呼吸法の「ドローイン」です。ドローインは時間と場所を選ばないのが魅力。しかも筋トレなので、真剣にやれば筋肉痛にもなるし、くびれもできます！ 運動が苦手でも全然オッケー。ダイエット期間中はもちろん、息をしている限り＝生きている限り続けたい運動です。
■ドローインって何がいいの？
・24時間いつでもできる
・着替えなくていい
・時間とらない
■ドローイン＝体幹を鍛える呼吸法
ドローインとは、呼吸をしながらお腹を凹ませる体幹トレーニングのこと。内臓のまわりにある腹横筋や内斜腹筋、つまりインナーマッスルが鍛えられる！ 腹横筋はコルセット筋とも呼ばれるウエストまわりの筋肉なので、鍛えるとウエストがキュッと引き締まり、ぽっこり下腹も解消します。
■ドローインをすると…
・アンダーバストがサイズダウンする
・ぽっこりお腹が解消する
・ウエストがくびれる
・尿漏れなどの悩みが改善する
・便秘や腰痛が改善する
・姿勢がよくなる
■いつでもできる筋トレ最強！
ドローインは筋トレの仲間ですが、立っているとき、すわっているとき、寝ているとき、場所や姿勢を問わずにできる筋トレです。1回30秒程度で終わるので、1日何度も、いつでもどこでも、思いついたらすぐにやりましょう。これさえ頑張っておけば、スタイルアップ間違いなしです！
■さっそっくTRY！
ドローインの基本3ステップ
■Step1 コルセット筋を意識する
ちょうどチャンピオンベルトを巻くような位置にあるのがコルセット筋。この部分を意識しつつ、足を肩幅くらいに広げ、子宮を持ち上げるように背すじを伸ばします。
■Step2 コルセット筋でお腹を凹ます
まずはお腹の中心に自動ドアがあるとイメージしましょう。ゆっくり口から息を吐きながら、その扉をグーッと閉じていくようにお腹を凹ませます。そのとき、腰を曲げたり肩を上げたりしないように気をつけて。
■Step3 息を吐いて腹ペタキープ＆呼吸続行
息をぜんぶ吐ききって、お腹がこれ以上は凹まないと感じたら、腹ペタをキープした状態で浅めの呼吸をくり返します。お腹の自動ドアは限界まで閉じておくことがマスト。10〜30秒キープしたら、お腹をゆるめます。
著＝にーよん／『ダイエット母さん、最強5日間プログラムでもっと脂肪をちぎり捨ててみた。 レシピ倍増編』