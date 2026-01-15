¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡±ê¾åÂ³¤¤Î¤ä¤¹»Ò¤òÍÊ¸î¡Ä¡È°°Õ¤¢¤ëÀÚ¤êÈ´¤¡É¤Ë¶ì¸À
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢1·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¡Ê27¡Ë¤ò¤á¤°¤ë±ê¾åÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤ä¤¹»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½Ð¾ì¼Ô¤Ë1ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2ÅÀ¤Ã¤Æ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂç¥È¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢7ÅÀ¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È²¾Áõ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É»°°æ¾¡É§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£Æü¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¼¡¢¤Ï¤¤¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤Ç¾Ð¤¤¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¿É¸ýÈ¯¸À¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¼ºÎé¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Õ¡Ô¥É¥ó°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤ä¤¹»Ò¤Î¡ÈÆÇÀå¥¥ã¥é¡É¤¬±ê¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯12·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢º£·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÆ¨ÁöÃæ ¡Á¥È¥ê¥×¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÈÆÇÀå¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏX¤Ç¡Ô·ö²Þ·Ý¡¢4Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¿¥Ê¥«ÀèÀ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÈãÈ½¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¡Ô¿´Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç»³Î¤¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤ä¤¹»Ò¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤¹»Ò¤â¤Í¡¢¤â¤¦Æñ¤·¤¤»þÂå¤è¡¢ËÜÅö¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¡Ê·ö²Þ·Ý¤Î¡ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ±¾ð¤ò´ó¤»¡¢¡ÖSNS¤Ë´¶¾ð¤Ã¤ÆÀäÂÐÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤ä¤¹»Ò¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
»³Î¤¤Ï¤ä¤¹»Ò¤ò¡Ö¤¤¤¤¥³¤À¤·¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¥³¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬²¢À¹¤À¤È¡¢¡Ø¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬º£¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç²¿¤«¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¹Í¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ïµ¤¸¯¤¤¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãö¼í¤Ø¤ÎÆÇÀå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1¥«½ê¤À¤±ÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¬¤â¤¦Ï£À®½Ñ¤¬¾å¼ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤µ¡¢Éð´ï¤ÎÏ£À®¤¬¾å¼ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢È¯¸À¤ÎÁ°¸å¤òÌµ»ë¤·¤¿°°Õ¤¢¤ë¡ÈÀÚ¤êÈ´¤¡É¤¬±ê¾å¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÆÇÀå¤â¡Ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Á¤ãÂ¿Ê¬¡Ø¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤³ÆÍ¤¯¤ÎÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÉð´ï¿¦¿Í¤ÎÌÜÀþ1¤Ä¤Ç¡ÊÊÑ¤ï¤ë¡Ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÀÚ¤êÈ´¤¡É¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ÎÉÝ¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»³Î¤¤ÎÍÊ¸î¤äÌäÂêÄóµ¯¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÀÚ¤êÈ´¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£ÆÇÀå¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ¡ÔÄÞº¯»Ä¤½¤¦¤ÈÌµÍý¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÈÀÚ¤êÈ´¤¡É¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿»³Î¤¤À¤¬¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ëÀþ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£