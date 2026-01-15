¼¡´üGalaxy Z Flip8¡¢¥«¥á¥é¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡©
Samsung¤Ï¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë3µ¡¼ï¤Î¿··¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½ÄÀÞ¤ê·¿¤Î¡ÖGalaxy Z Flip8¡×¡¢²£ÀÞ¤ê·¿¤Î¡ÖGalaxy Z Fold8¡×¡¢¤½¤·¤ÆGalaxy Z Fold8¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Galaxy Z Flip8¤Î¥«¥á¥é»ÅÍÍ¤¬½é¤á¤ÆÎ®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëSamsung¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¦Galaxy Club¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Galaxy Z Flip8¤Ë¤Ï10MP¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢50MP¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢12MP¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëGalaxy Z Flip7¤È´°Á´¤ËÆ±°ì¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÎGalaxy A¥·¥ê¡¼¥º¤äGalaxy S¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬10MP¤«¤é12MP¤Ø¤È½ç¼¡¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼¡´ü½ÄÀÞ¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â10MP¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤ä¤ä°Õ³°¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²£ÀÞ¤ê¥â¥Ç¥ë¤ÎGalaxy Z Fold¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃå¼Â¤Ë¥«¥á¥é¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Galaxy Z Fold7¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤¬200MP¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¼¡´üGalaxy Z Fold8¤Ç¤ÏÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬50MP¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Fold¥·¥ê¡¼¥º¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥«¥á¥éÌÌ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë°ìÊý¡¢Flip¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Samsung¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â²è¼Á¤Ê¼«»£¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤Î50MP¥«¥á¥é¤ò»È¤¦±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Î³ÈÂç¤äËÜÂÎ¤ÎÇö·¿²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÌ¤Î²þÎÉÅÀ¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
