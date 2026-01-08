この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あべのハルカス近鉄本店にプリン専門店「坂の上の猫」 アルバイト猫ミクちゃんが接客

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）タワー館地下1階で1月7日から、プリン専門店「坂の上の猫」が期間限定で出店している。



「坂の上の猫」（愛媛県松山市）は、創作料理店としてスタートし、デザートとして提供していたプリンが人気を集めたことから「坂の上の猫プリン」を開発。現在はプリン専門店として営業するほか、各地で催事出店も行っている。アルバイト猫のミクちゃんが働いていることでも知られ、今回も接客を担当している。



販売商品は、「坂の上の猫プリン プレーン ルイボスティー」（540円）、「同 ルイボスティー」「同 銀河鉄道の酒粕」「同 プレミアム」（以上648円）など。



営業時間は10時～20時。今月13日まで。