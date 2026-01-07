「やっぱり綿がいい」GUNZE（グンゼ）のインナーが最大37%OFFに【Amazon 初売りが最終日】
買い替え時期を逃しがちなインナー類は、セールのタイミングで一新するといつでも気持ちよく着用できますよ。
【人気No.1】綿100%でやさしい着心地の「やわらか肌着シリーズ」
[グンゼ] インナーシャツ やわらか肌着 綿100% 抗菌防臭加工 半袖U首 2枚組 SV61162 メンズ ホワイト 日本L (日本サイズL相当)
1,320円 → 827円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[グンゼ] インナーシャツ やわらか肌着 綿100% 抗菌防臭加工 半袖丸首 2枚組 SV61142 メンズ ホワイト 日本M (日本サイズM相当)
1,320円 → 840円（36%オフ）
[グンゼ] ニットトランクス やわらか肌着 綿100% 抗菌防臭加工 前あき SV61912/G
1,650円 → 1,090円（34%オフ）
身体をやさしく包み込み、絶妙のフィット感を実現した「YGシリーズ」
[グンゼ] インナーシャツ YG 綿100% クルーネック長袖 YV0011N メンズ (NEW)ブラツク L
1,210円 → 968円（20%オフ）
[グンゼ] ブリーフ YG 綿100% スタンダード 前あき YV0030N メンズ (NEW)グレー L
880円 → 598円（32%オフ）
厚手で型崩れしにくく、しっかりした生地の「G.T.HAWKINSシリーズ」
グンゼ(GUNZE) GT HAWKINS ホーキンス VネックTシャツ HK15153 ホワイト L HK15153
2,420円 → 1,654円（32%オフ）
[グンゼ] インナーシャツ G.T. HAWKINS T-SHIRT 3枚組 天竺 HK15133 メンズ ブラック (日本サイズL相当)
2,420円 → 1,766円（27%オフ）
冬シーズンに最適。吸湿発熱性に優れた「ホットマジックシリーズ」
[グンゼ] タイツ ホットマジック 柔らか温か 前あき MH1901 ブラック 日本 Ｌ(日本サイズL相当)
2,090円 → 1,671円（20%オフ）
コットンならではの温かな触感「ダブルホットシリーズ」
インナーシャツ YG Cotton 100% シリーズ ダブルホット Vネック9分袖
1,760円 → 1,318円（25%オフ）
インナーシャツ YG COTTON 100%シリーズ 軽量ダブルホット 9分袖 クルーネック YV0708
1,760円 → 1,230円（30%オフ）
人間工学の観点から理想の肌着を追求する「快適工房シリーズ」
(グンゼ)GUNZE インナーシャツ G.T.HAWKINS 綿100% Tシャツ 2枚組 HK10132 03 ホワイト L
1,650円 → 1,252円（24%オフ）
ズボン下 快適工房 オールシーズン 年間 前あき スラックス下 綿100 コットン 日本製 下着 肌着 抗菌 防臭 KQ3002
1,760円 → 1,278円（27%オフ）
汗取りパッド付き。Tシャツ専用のインナー「in.T（インティー）シリーズ」
[グンゼ] インナーシャツ YG Tシャツ専用 in.T(インティー) CUT OFFシリーズ クルーネックスリーブレス 汗取りパッド付 メンズ クリアベージュ (日本サイズM相当)
1,650円 → 1,201円（27%オフ）
GUNZE(グンゼ) ロングスリーブ 【ロンTからはみ出しにくい8.5分袖】YG Tシャツ専用 in.T(インティー) CUT OFFシリーズ 汗取りパッド付 ロンT対応 日本製 保湿 抗菌防臭 YV2608W
2,310円 → 1,693円（27%オフ）
抗菌防臭で尿じみ対応のボクサーブリーフ
(グンゼ)GUNZE NEXTYLE ボクサーブリーフ 尿じみ対応 NE1280
1,430円 → 1,030円（28%オフ）
その他のおすすめ商品
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック XL
26,840円 → 24,156円（10%オフ）
[Hanes(ヘインズ)]あったかインナー 防寒着 厚手インナーハイネックシャツ 長袖 暖かい 綿100% HM4-Q507A メンズ ブラック 日本 L (日本サイズL相当)
1,980円 → 1,190円（40%オフ）
[ニューバランス] ボクサーブリーフ プレミアムボクサー 3インチ 前開き 3P (LAU31061) 速乾 ドライ 3枚 ボクサーパンツ メンズ AS1(ブラック／ブラック／ブラック) L
3,960円 → 2,568円（35%オフ）
