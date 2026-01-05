【大戸屋】1月8日は「大戸屋･定食の日」/『福アゲ三昧定食』を発売、アプリくじ引き付で大吉は500円引きクーポン

定食チェーン「大戸屋ごはん処」は、『福アゲ三昧定食』を2026年1月8日(木)より、全国の大戸屋ごはん処(※フードコート店舗を除く)にて3万食限定で販売する。店舗ごとになくなり次第終了。

〈くじ引き付ミックスフライ定食の『福アゲ三昧定食』〉

『福アゲ三昧定食』は、大海老フライ、大葉とチーズの豚ヒレかつ、濃厚かにクリームコロッケの3種を一度に味わえるミックスフライ定食。新年に合わせ、アプリ特典が当たる「福アゲみくじ」が付く。

「福アゲみくじ」の内容は、大吉が500円引きクーポン、吉がアプリポイント3pt、小吉がアプリポイント1pt。特典の受け取りには大戸屋アプリ会員登録が必要で、各種特典は1回限りとなる。

「福アゲ三昧定食」

価格は、定食1,880円(税込)、単品1,790円(税込)。

2026年1月8日(木)から1月13日(火)までの6日間限定で、390円引きとなるアプリクーポンが配信され、クーポン利用時の定食価格は1,490円(税込)となる。

〈『福アゲ三昧定食』を販売しない店舗〉

･イオンモール高崎店

･イオン天王町店

･イオンモール日の出店

･アリオ亀有店

･アリオ橋本店

･イオンモール川口店

･イオン相模原店

･イオンモール倉敷店

･半田市役所リコリス店

･イオンモール須坂店

1958年、東京タワーが完成した年に池袋に大衆食堂を構えたのが、大戸屋のはじまり。大戸屋は2017年1月、創業60年を迎えるにあたり、1月8日(＝0108:おーとや)を「大戸屋･定食の日」として、一般社団法人日本記念日協会にて記念日登録。2026年1月8日、創業68周年を迎える。

昔の大戸屋