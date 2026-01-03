12月31日、3人組のYouTuberグループ「坂口カメラ」がInstagramとXを更新し、インドでのトラブルに関する経緯説明と謝罪を行った。

「クリスマスの12月25日、インドの有名観光地であるバラナシを訪れた日本人グループの中の男性が赤いパンツにサンタ帽を被ってガンジス川で沐浴をしようとしたところ、現地住民から非難を受ける動画がネット上に拡散されました。ガンジス川はインド人にとって“聖なる川”であり、異教徒であるキリスト教のイメージであるサンタのコスプレが“冒涜”ではないかといった批判が巻き起こりました。その後、実際にトラブルに至った経緯は、男性がガンジス川に放尿したことが原因だという指摘もなされるようになりました。この一連の騒動について、『坂口カメラ』は声明を出したのです」（旅行ライター）

同投稿で坂口カメラは、《拡散されている動画に関し、事実関係を整理のうえ、ご説明いたします。動画内で指摘されている排尿行為は、旅行に同行していたSNS活動を行っていない第三者による、個人的な行為です。私たちは当該行為に関与しておらず、また、そのような行為を容認する意図も一切ございません》と主張。また、サンタコスプレに関しては、《当日同行してくださっていたバラナシ在住の現地ガイドの方にも事前に相談を行い、その場の状況や慣習を踏まえ、大きな問題にはならないとの見解を得たうえで行動しておりました》と説明した。

この声明に対し、X上では厳しい声が並ぶ。

《当該行為に関与容認してませんっていうけど一緒にいたやつが急に放尿しようとしたら止めん？ ズボン脱ぎだすとかそういう段階で止めないの？》

《「第三者」が自分たちとどういう関係、どういう経緯で同行してたのかまったく説明していないため「同行していた第三者」という謎の日本語だけが漂っている》

前出の旅行ライターが続ける。

「声明の趣旨は“自分たちは無関係”ということなのかもしれませんが、同行者の行為を自分たちと切り分ける主張に疑問が投げかけられているのでしょう。さらに《今回の件を通じて、異なる文化や信仰に対する理解と敬意の重要性を改めて認識いたしました。今後は同様の事態を招くことのないよう、より一層慎重に行動してまいります》とも記しており、活動継続も明言している点も批判を集めそうです」

郷に入っては郷に従えーー海外では、日本人として恥ずかしくない行動を取ってもらいたいものだ。